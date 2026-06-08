En mars 2026, les cours mondiaux des matières premières progressent dans l’ensemble en variation mensuelle. Cette dynamique haussière, selon une note de l'ANSD, est portée par le renchérissement des prix du pétrole brut (+42,5%), du blé (+11,2%), du riz (+5,3%), du maïs (+5,2%), du sucre (+4,2%) et du coton (+4,2%). En rythme annuel, les tendances sont contrastées. En effet, les prix du pétrole brut (+36,0%) et du blé (+6,6%) augmentent, tandis que ceux du riz (-23,0%), du sucre (-22,5%), du maïs (-0,6%) et du coton (-0,6%) reculent par rapport à mars 2025. Sur le premier trimestre de 2026, la tendance moyenne reste majoritairement baissière en rythme annuel avec des replis pour le riz (-30,0%), le sucre (-24,6%), le maïs (-7,4%), le coton (-3,5%) et le blé (-2,7%). Seul le pétrole brut (+2,5%) se renchérit sur cette période.

Au mois de mars 2026, l'évolution des productions en valeur est marquée par une bonne tenue de la production d'or (+18,6%) et d'attapulgite (+10,4%), qui augmentent par rapport au mois précédent. À l'inverse, celles de zircon (-73,0%) et de sel iodé (-13,9%) baissent sur cette période. En comparaison annuelle, l'attapulgite (+61,2%) et l'or (+28,0%) affichent une nette hausse de leur production en valeur par rapport à mars 2025, tandis que celle de sel iodé (+0,2%) s’améliore dans une moindre mesure. En revanche, la production en valeur de zircon (-76,1%) chute sur la période.

...Au mois sous revue, la production totale d’électricité s'accroît de 12,4% par rapport au mois précédent, informe toujours l'ANSD. Cette dynamique est portée conjointement par la production propre de la SENELEC (+27,1%) et la hausse des achats auprès des autres producteurs (+8,3%) sur la même période. En comparaison annuelle, elle augmente de 13,7% par rapport à mars 2025. Sur les trois premiers mois de l'année 2026, la tendance moyenne affiche également une croissance de 13,9% en rythme annuel, portée par l’accroissement des achats d'énergie (+18,5%) qui compense la faible progression de la production propre de la SENELEC (+0,8%).

En mars 2026, la production industrielle, mesurée par l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI), rebondit de 1,3% en glissement annuel. Cette évolution est essentiellement tirée par l'élan de la production de « l'électricité, gaz et eau » (+10,2%) et des industries extractives (+9,1%). En revanche, celle-ci est atténuée par la baisse de la production des produits manufacturiers de 4,7% sur la même période. Au mois sous revue, le trafic aérien à l’AIBD enregistre 222 415 passagers, soit une baisse de 4,9% par rapport au mois précédent. Le fret recule également de 9,0% par rapport à février 2026, s'établissant à 3 552 tonnes. Toutefois, les mouvements d’aéronefs augmentent de 3,0% par rapport au mois précédent. En glissement annuel, le nombre de passagers se relève de 3,0% par rapport à mars 2025, tandis que les mouvements d’aéronefs régressent de 5,4% et le volume de fret stagne.