Appel à propositions

La Coopération Allemande lance son 6ème appel à projets au Sénégal, intitulé « Création d’emplois et protection sociale », visant à soutenir la réalisation de projets d’investissement à fort impact en matière de création d’emplois durables et le renforcement des dispositifs et mesures de protection sociale. D’après le communiqué, « les entreprises privées, ainsi que les organisations publiques et à but non lucratif, pourront postuler pour des subventions de cofinancement allant de 650 000 à 10 millions d'euros par projet. » Une rencontre entre le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye DIOP, et l’Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Sénégal, Sönke Siemon, a éclairé sur les objectifs de ce projet.

En effet, la possibilité d'accorder aux entités sénégalaises de bénéficier d’un cofinancement additionnel permettra de mettre en place des dispositifs et/ou des mesures complémentaires de protection sociale offertes aux salariés et à leurs familles et inclura certains points importants à savoir : « Une sécurité sociale renforcée (par exemple, une assurance maladie ou une assurance de chômage complémentaire), des investissements dans des mesures sociales (par exemple, des jardins d'enfants, des centres de soins de santé, la réhabilitation de lieux de travail dans le but de les rendre plus accessibles aux personnes handicapées), mais également toutes autres formes de combinaison de ces mesures », ont-ils indiqué.

...Par ailleurs, la plateforme de soumission en ligne des projets restera ouverte du 27 janvier jusqu’au 15 avril 2025. Quant aux candidatures reçues avant le 28 février 2025, elles bénéficieront d'une évaluation qui interviendra plus tôt. D’après l’ambassadeur de l’Allemagne au Sénégal, Sönke Siemon, « Cette sixième édition de l’appel à projets, Investissements pour l’emploi, souligne davantage l’ambition à soutenir non seulement la création d'emplois, mais aussi la protection sociale et le bien-être des travailleurs. » Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, « le mécanisme de financement de l’IFE est une réelle opportunité à saisir aussi bien par les entités publiques porteuses de projets ambitieux de modernisation de notre économie, pouvant impacter de manière conséquente la création d’emplois, mais aussi par le secteur privé. » Ainsi, la sélection de projets s’appuie sur un processus de candidature compétitif. Outre les entreprises, les entités publiques, les chambres et associations ainsi que les ONG sont également invitées à soumettre des propositions de projet.