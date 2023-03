Appel des imams  

Selon le président de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal, le Sénégal traverse des moments difficiles qui se manifestent à travers un langage inapproprié de part et d'autre, des comportements indignes d’un État de droit organisé.

Ce vent de discorde qui souffle dans toutes les directions et à tous les niveaux, selon l’imam Oumar Diène, risque, si rien n'est fait, de menacer la paix et la stabilité du pays. "Chers concitoyens, ayons le sens de la mesure, car l'heure est grave. Revenons à la raison et analysons froidement ce qui nous arrive et ce que nous vivons actuellement. Privilégions le civisme dans nos comportements et le dialogue dans nos rapports tout en respectant la Constitution, les lois et règlements qui régissent nos institutions. Nous sommes

des êtres humains doués d'intelligence et de raison, des croyants en plus, responsables de nos actes, faits et gestes, capables de trouver une solution à toute situation quelle qu'elle soit, si telle est notre volonté. Qu'est-ce qui nous empêche de nous parler et d'échanger dans un dialogue franc et sincère, mû uniquement par la bonne intention de préserver la paix et sur la base d'une confiance mutuelle comme le feraient de vrais frères et sœurs ? En réalité, ne sommes-nous pas des frères et sœurs liés par la religion, la patrie et l'histoire ? Nous, imams et oulémas, solidaires de notre nation, de ses joies et espoirs, de ses

tristesses et angoisses, prions le Bon Dieu Seul Maître de l'Histoire, de l'espace et du temps, de nous guider et de nous assister dans cette épreuve pour que la justice, la paix et la sécurité règnent au Sénégal pour toujours", a prêché l'imam.