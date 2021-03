L’Agence européenne des médicaments (Ema) a confirmé, hier, que le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace. Cela a poussé plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, l’Italie à reprendre les injections.

Après la suspension de l’AstraZeneca par plusieurs pays, l’Agence européenne des médicaments (Ema) est sortie de son mutisme. Lors d’une vidéoconférence hier, elle a soutenu que ledit vaccin est sûr et efficace et n’est pas associé à un risque plus élevé de caillots sanguins.

Selon la directrice exécutive de l'Ema, Emer Cooke, le comité est parvenu à cette conclusion scientifique claire. Il s’agit, souligne-t-elle, d'un vaccin sûr et efficace. ‘’Ses avantages dans la protection des personnes contre la Covid-19, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles’’, déclare Emer Cooke.

De l’avis de la directrice, le vaccin AstraZeneca n'est pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins. Cependant, elle précise que l'Ema ne peut exclure définitivement un lien entre le vaccin élaboré par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et des troubles de la coagulation rare. Une phrase qui maintient toujours le flou dans cette affaire. D’autant que l’enquête menée par le Sous-Comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins n’a pas encore livré ses résultats.

Sur ce, le Comité de sécurité de l'Ema recommande de sensibiliser sur ces risques potentiels et de s'assurer qu'ils sont inclus dans les informations sur le produit.

Il conseille également d'attirer l'attention sur ces éventuelles maladies rares et de fournir des informations aux professionnels de santé et aux personnes vaccinées. Cela, soutient Emer Cooke, pour aider à arrêter et atténuer tout éventuel effet secondaire. ‘’L'Ema lancera aussi des enquêtes supplémentaires pour en savoir plus sur ces cas rares. Si c'était moi, je me ferais vacciner demain’’, dit-elle. Avant d’ajouter que de nombreux gouvernements ont justifié la suspension du vaccin d'AstraZeneca par leur volonté de faire preuve d'une extrême prudence, alors que la confiance dans les vaccins est considérée comme un facteur essentiel pour sortir de plus d'un an de crise du coronavirus.

En plus de l’Ema, le régulateur britannique se prononce lui aussi en faveur du vaccin d'AstraZeneca. Dans un communiqué adressé à tous les pays ayant reçu le vaccin, la directrice exécutive du MHRA, June Raine, soutient que leur examen approfondi et minutieux, parallèlement à l'évaluation critique de scientifiques indépendants de premier plan, ‘’montre qu'il n'y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s'attendre, en l'absence de vaccination, pour l'un comme l'autre vaccin. Contrairement à de nombreux pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni n'a pas suspendu ses injections du vaccin d'AstraZeneca’’, souligne June Raine.

Une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, avaient suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin, après le signalement d'effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

Reprise de la vaccination aujourd’hui

Après la confirmation de l’Ema sur l’efficacité du vaccin AstraZenaca, le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé la reprise de la vaccination, dès ce vendredi 19 mars, en France. Il a, en outre, précisé qu'il se ferait vacciner avec ce produit, aujourd’hui, pour donner l'exemple. L’Allemagne a également pris la décision de reprendre la vaccination ce vendredi. Selon le ministre de la Santé Jens Spahn, leur objectif et celui commun du gouvernement et des 16 Länder, est de reprendre, dans le courant de la journée de vendredi, les vaccinations avec AstraZeneca. Il désire rétablir la "confiance" dans ce vaccin, dont l'usage avait été suspendu, lundi.

De son côté, le gouvernement italien accueille avec satisfaction les déclarations de l'Ema. L'administration du vaccin AstraZeneca reprend, dès aujourd’hui aussi. Car, pour le président du Conseil, Mario Draghi, la priorité du gouvernement reste de réaliser le plus grand nombre de vaccinations dans les délais les plus brefs. Si des pays décident de reprendre dans l’immédiat, c’est-à-dire aujourd’hui, l’Espagne préfère toujours jouer la carte de la prudence. Le pays décide de reprendre la vaccination avec AstraZeneca, le mercredi 24 mars. La ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, explique que les autorités doivent à présent décider des groupes qui recevront ce vaccin.

VIVIANE DIATTA