Le jogging est déjà prêt. Lionel Scaloni est en pleine opération séduction pour convaincre la légende argentine Lionel Messi de rejoindre son staff technique dans les prochains mois. L’ancienne gloire du Barça doit d’abord mettre fin à sa carrière en club, le contrat de Messi courant jusqu’en 2028 avec l’Inter Miami. Pas un souci pour Scaloni qui saura faire preuve de patience si c’est pour que la Pulga finisse par intégrer son staff.

« Je pense qu’il continuera à jouer au football au-delà de 2030, a déclaré Lionel Scaloni en conférence de presse lundi, lui dont le contrat court justement jusqu’en 2030. Mais maintenant que Walter s’en va, il est le bienvenu quand il le souhaite ! », a lancé le boss de l’Albiceleste en conférence de presse lundi. Quand Scaloni évoque un certain Walter, ce n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Samuel, l’ancien défenseur du Real Madrid et de l’Inter, qui va se consacrer à sa carrière d’entraîneur après avoir officié pendant huit ans en tant qu’adjoint de son ancien coéquipier en sélection.

Lionel Messi pourrait donc profiter du départ de Walter Samuel pour devenir un conseiller de choix pour Scaloni. Bon, il faudra du coup penser à faire une place à De Paul et Paredes pour l’escorter.