Les deux députés du Pur, après une première nuit à la Division des investigations criminelles, ont été auditionnés hier à la Brigade des affaires générales. Ils sont convoqués au parquet, ce matin. Yewwi Askan Wi soupçonne derrière cet acte une volonté de faire échouer la motion de censure examinée ce jour à l’Assemblée nationale.

Hier, l’avocat des deux députés du Pur arrêtés par les éléments de la Division des investigations criminelles, a informé de la décision du procureur de la République de déférer ses clients au parquet, demain.

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont ainsi convoqués aujourd’hui au parquet. L’annonce a été faite par l’un de leurs conseils, Me Abdy Nar Ndiaye. En outre, ce dernier a apporté, hier, des explications sur le déroulement de la procédure.

Selon la robe noire, il n’y a aucun développement dans le dossier, depuis le jour où les députés ont été placés en garde à vue. ‘’Les députés sont venus de leur propre gré, parce qu’ils ont constaté qu’on les recherchait, quand ils étaient en convalescence. Lorsqu’ils se rendaient au commissariat, ils voulaient juste être édifiés sur les raisons des recherches qui ont été entamées contre eux. Ils espéraient aussi qu’ils ne devaient pas être en détention, compte tenu de leur immunité parlementaire’’, a soutenu Me Ndiaye.

S’agissant du vote de la motion de censure qui doit se dérouler aujourd’hui, Me Abdy Nar Ndiaye déclare que ses clients peuvent voter par procuration. ‘’Tant qu’ils ne seront pas condamnés définitivement et que le ministre de la Justice ordonne leur radiation, ils pourront remplir leurs fonctions de député’’, renseigne-t-il.

Cependant, leurs camarades de la coalition Yewwi Askan Wi ne semblent pas être du même avis. C’est une forfaiture. ‘’Ils veulent juste que ces deux députés soient absents demain pour que la motion de censure ne soit pas votée par la majorité’’, a dit le député de Yewwi Askan Wi, par ailleurs Maire de Yeumbeul, Bara Gaye, au cours d’une conférence de presse tenue hier.

Son camarade Déthié Fall dénonce leur arrestation. Pour lui, l’État n’a pas le droit de les retenir. ‘’Ils ne doivent pas aller en prison. Il n’y a pas de justice dans ce pays’’, a-t-il dénoncé. ‘’Nous sommes des gens très responsables. Nous condamnons la violence dans toutes ses formes, mais il ne faut pas profiter de ce qui s’est passé pour décapiter un parti. L’opposition est un bloc soudé et on se battra ensemble. L’État n’a qu’à libérer ces deux députés. On ne sait pas ce que le président de l’Assemblée nationale fera des procurations des deux députés. L’opposition est prête et ne peut plus laisser continuer ces forfaitures’’, a tonné Déthié Fall.

‘’Les gendarmes voulaient les arrêter lundi, on s’y est opposé’’

C’est lors d’une séance plénière que les deux députés avaient eu un accrochage avec leur collègue de la mouvance présidentielle, Amy Ndiaye Gniby. Après la gifle de Massata Samb, la députée a reçu un coup de pied au ventre venant de Mamadou Niang. Tous les deux n’ont pas apprécié les propos que la parlementaire avait tenus à l’encontre de leur guide religieux. Celle-ci a été évacuée à l’hôpital, après avoir fait un malaise dans l’hémicycle. Massata Samb et Mamadou Niang sont en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic), depuis mardi.

Auparavant, le procureur avait donné l’ordre d’arrêter les députés. Ils étaient introuvables, d’après les gendarmes. Lundi dernier, lors de la Déclaration de politique générale du Premier ministre, ils ont refait surface. ‘’Les gendarmes voulaient les arrêter lundi, on s’y est opposé. J’ai dû les enfermer dans mon bureau et appeler le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop. Il est venu avec tous les députés de l’opposition. C’est ce qui a fait reculer les gendarmes qui ne voulaient rien attendre au début. Ils voulaient arrêter manu militari Massata Samb et Mamadou Niang, malgré les engagements pris’’, a fait savoir Bara Gaye.

Il ne comprend pas cette volonté de l’État de retenir les deux députés en prison. D’ailleurs, a-t-il fait savoir, en plus de la motion de censure introduite par l’opposition après la Déclaration de politique générale du Premier ministre, une résolution pour que l’Assemblée puisse se réunir pour lever les poursuites contre Massata Samb et Mamadou Niang a été déposée. Mais, décrie Bara Gaye, le président de l’Assemblée nationale n’a pas voulu statuer sur cela.