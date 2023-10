C'est dans une ambiance des grands événements que le Premier ministre Amadou Ba poursuit sa tournée économique. Il est, depuis samedi, dans la région de Thiès où il a été chaleureusement accueilli.

Le Premier ministre a entamé sa tournée économique dans la région de Thiès, ce samedi. Il a été accueilli avec enthousiasme par une mobilisation exceptionnelle. Maguèye Boye (maire de Khombole), Abdoulaye Dièye (DG AIBD), Cheikh Oumar Anne et Abo Ka lui ont déroulé le tapis rouge. Des rues de Caen aux abords du stade Maniang Soumaré, de la place Mamadou Dia à l'avenue Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à la gouvernance de Thiès, l'ambiance a été électrique.

Hommes, femmes et enfants sont sortis en masse pour réserver un accueil chaleureux au chef du gouvernement, annonçant ainsi leur soutien au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour l'élection présidentielle de 2024. Les militants survoltés ont scandé qu’à Thiès, "le scrutin sera plié au premier tour".

Après un accueil chaleureux de la part des habitants de la cité du Rail, le PM a rencontré des autorités religieuses et coutumières.

Le khalife de la famille Ndiéguène, Serigne Mounirou, a chaleureusement accueilli le chef du gouvernement, lors de cette visite de courtoisie. Au cours de leur rencontre, Amadou Ba a partagé ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2024 et sa volonté de poursuivre le Plan Sénégal émergent dans un climat de paix et de stabilité. Il a également souligné l'importance pour le président de la République d'avoir un gouvernement à l'écoute des préoccupations des populations et capable d'y répondre rapidement et efficacement.

"Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'être proche des populations et de faire preuve d'écoute. Nous sommes un gouvernement à l'écoute et déterminé", a confié le Premier ministre Amadou Ba au khalife.

Ensuite, M. Ba a regagné la gouvernance où il a rejoint les acteurs socioéconomiques de la région de Thiès.

À noter que dans le cadre de sa tournée économique, le chef du gouvernement séjourne dans la cité du Rail du samedi 28 octobre au mercredi 1er novembre 2023.

BABACAR SY SEYE