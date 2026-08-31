A l’issue de la quatrième fenêtre du tournoi de qualification de la Coupe du monde masculine 2027 zone Afrique, bouclée ce dimanche à la Dakar Arena de Diamniadio, le Sénégal a pris la tête de la poule F. Les Lions ont réalisé deux victoires et une défaite en trois matchs.

L’équipe du Sénégal de basket (16 pts) a pris une bonne option pour la qualification à la Coupe du monde 2027. Les Lions ont viré en tête de la poule F, avec un bilan de deux victoires et une défaite, devant la Côte d’Ivoire (2e, 16 pts) l’Angola (3e, 15 pts), le Mali (4e,15 pts), l’Egypte (5e, 13 pts) et la RD Congo (6e, 12 pts). Les hommes de Ngagne DeSagana Diop peuvent aborder avec beaucoup de sérénité la cinquième et dernière fenêtre des éliminatoires, prévue au mois de février 2027.

La victoire aux forceps face à l’Angola

Après la défaite d’entrée face à l’Egypte, le Sénégal a été relégué à la troisième place de la poule F, derrière la Côte d’Ivoire et l’Angola. L’équipe devait donc réagir lors de sa seconde sortie face à l’Angola, samedi dernier, pour rester dans la course à la qualification. Champions d’Afrique en titre et larges vainqueurs face à la RD Congo (100-68) lors de la première journée de la 5e fenêtre, les Palancas Negras ont abordé la rencontre avec beaucoup de confiance. Ils ont donc dominé les débats dans la première partie du match, en remportant les deux premiers quart-temps (18-20, 25-26). Mais grâce à un jeu nettement meilleur que celui proposé face à l’Egypte, les Sénégalais n’ont concédé que trois points de retard à la mi-temps (43-46).

Cette fois, les Lions pouvaient compter sur leur capitaine et meneur de jeu. Complètement éteint lors de la première journée, Brancou Badio a retrouvé son basket. L’ancien joueur de Saltigué a guidé son équipe vers la victoire grâce à une prestation XXL, 24 points et 8 passes décisives. Les hommes de DeSagana ont pris les choses en main en seconde période et ont rattrapé leur retard. Le match était tellement serré qu’aucune équipe n’arrivait à prendre une sérieuse option.

Dans les dernières secondes de la partie, l’Angola a pris une légère avance d’un point (81-82). Sur une de leurs dernières possessions, Brancou a eu un éclat de génie en mettant un tir à trois points qui a permis au Sénégal de prendre les devants (84-82). Le score n’a pas évolué et les Lions ont arraché la victoire de la relance. Ce match a aussi été l’occasion pour Atoumane Diagne de se révéler au public sénégalais. Le pivot des Lions a réalisé une prestation remarquée, couronnée d’un double-double (15 points, 11 rebonds).

Le récital devant le Mali

A la suite de leur victoire face aux champions d’Afrique en titre, les Lions ont entamé le derby ouest-africain avec plein de motivation. Poussés par un public au rendez-vous, les Sénégalais ont entamé la partie de la meilleure des façons. Dès le premier quart-temps, Brancou Badio et ses coéquipiers ont affiché clairement leur ambition de ne faire aucun cadeau à l’adversaire. Le capitaine a donné le ton en portant son équipe en tête de la course. Le Sénégal remporte les deux premiers quart-temps (12-25, 18-21) et devance le Mali de 16 points d’écart (30-46). En 20 minutes, Brancou a déjà inscrit 18 points, dont quatre tirs primés, 4 rebonds, 3 assistes.

Les Maliens ont du mal à dérouler face à une équipe sénégalaise bien organisée et disciplinée. La défense des Lions a pratiquement muselé Kanouté et ses coéquipiers, qui ne retrouvent pas leur adresse. Malgré la pause, les joueurs de Alhadji Dicko n’ont pas réussi à trouver la parade face à un adversaire en pleine bourre. Le Sénégal continue sur la même lancée dominante de la première partie et remporte le troisième quart-temps (20-23).

Avec un écart de 19 points (50-69), les Sénégalais peuvent aborder le dernier acte sans souci. Les Maliens vont essayer de rattraper leur retard, mais n’y parviendront jamais. La formation de DeSagana va même conforter son avance en maintenant l’adversaire à 20 longueurs. Le coach se permet alors un turnover pour donner du temps de jeu aux joueurs du banc.

Lancé dans le bain, Amadou Wade a saisi sa chance sans sourciller. En seulement quatre minutes sur le parquet, le jeune pivot, champion du Sénégal avec l’AS Douanes, a inscrit 8 points, dont un panier primé, et a pris 4 rebonds. Un début prometteur pour un rookie en équipe nationale

REACTION NGAGNE DESAGANA DIOP (COACH DES LIONS) ‘’Nous avons montré du caractère’’ ‘’Cette équipe est la plus connectée que je n’ai jamais eue jusque-là. Nous espérons pouvoir disposer de tous nos joueurs, lors de la prochaine fenêtre de février 2027. C’était très dur de perdre contre l’Égypte. Les joueurs ont reconnu leurs erreurs et ont réagi en dominant l’Angola. Aujourd’hui, contre le Mali, ils ont gagné les quatre quart-temps. Nous avons montré du caractère hier contre l’Angola et aujourd’hui contre le Mali. C’est exactement ce que j’attends de mes joueurs. Nous allons revoir les films de nos matchs et voir ce que nous devons améliorer pour espérer gagner. Nous allons retrouver les mêmes équipes en février. Nous serons prêts pour nous imposer et nous qualifier à la Coupe du monde.’’

LOUIS GEORGES DIATTA