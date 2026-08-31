Du 15 octobre au 15 novembre, l'art, le sport et la culture réuniront les 14 régions du Sénégal autour d'un projet international tourné vers la paix et la transmission.

Le projet international « Empreinte 100 Ans : La Paix par le Sport, l'Art et la Culture » franchit une nouvelle étape au Sénégal. Une conférence de presse organisée au Musée des civilisations noires de Dakar a officiellement marqué l'entrée dans la phase opérationnelle de l'édition Dakar 2026.

Autour du coordinateur du projet, Jingshi Feng, étaient réunis le secrétaire général du Grand Théâtre national, le directeur général du Musée des civilisations noires, ainsi que l'artiste plasticien Kalidou Kassé, parrain artistique et commissaire associé de l'événement. Tous ont présenté les grandes lignes d'un rendez-vous qui entend inscrire durablement la création artistique sénégalaise dans la dynamique des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Après une première édition organisée à Paris en 2024 dans le cadre de l'Olympiade culturelle, Empreinte 100 Ans poursuit ainsi son parcours vers Dakar, avant de viser Los Angeles en 2028. Pour Jingshi Feng, cette continuité traduit la volonté de faire du projet une véritable passerelle entre les peuples, les artistes, les sportifs et les cultures. « C'est un projet de transmission, un projet d'héritage », a-t-il notamment expliqué, insistant sur la nécessité de laisser derrière les Jeux une mémoire artistique et culturelle durable.

De Paris à Dakar

À Paris, l'édition 2024 avait réuni 33 artistes chinois autour des valeurs olympiques. Le chiffre 33 faisait référence à la 33e Olympiade, tandis que sa symbolique dans la culture chinoise renvoie également à la longévité. À Dakar, le projet change d'échelle et s'ancre dans les réalités culturelles du Sénégal. Jingshi Feng entend notamment mettre en avant les 14 régions du pays, auxquelles seront associées des journées et des expressions artistiques spécifiques. L'ambition est de donner une visibilité aux artistes issus des différentes régions et de faire de la création culturelle un instrument de rayonnement du Sénégal et de l'Afrique. « On va intégrer les artistes locaux du Sénégal », a annoncé le coordinateur, évoquant une rencontre entre savoir-faire local, innovation, technologie, art et sport.

Le projet se veut également un trait d'union entre plusieurs espaces culturels : la Chine et l'Asie, la France et l'Europe, mais aussi le Sénégal et l'Afrique. Prévue du 15 octobre au 15 novembre 2026, l'édition Dakar 2026 investira notamment le Musée des civilisations noires et le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Une exposition permettra de présenter les œuvres et créations produites dans le cadre du projet. Le programme prévoit également un vernissage au musée, une cérémonie au Grand Théâtre national et des moments consacrés à l'innovation technologique. En amont, 28 capsules audiovisuelles consacrées notamment aux sportifs et aux artistes devraient contribuer à faire connaître le projet sur les réseaux sociaux. Le concept prévoit également 14 journées dédiées aux 14 régions, afin de permettre à chacune de présenter ses particularités culturelles et artistiques dans le cadre de cette grande célébration.

Kalidou Kassé, une caution artistique

La présence de Kalidou Kassé, artiste plasticien et parrain artistique de l'événement, traduit la volonté de donner au projet une véritable dimension artistique sénégalaise. En tant que commissaire associé, il participe à la réflexion autour de la place des artistes et de la création locale dans cette aventure internationale. Pour les organisateurs, l'enjeu dépasse donc la seule période des JOJ. Il s'agit de construire une mémoire qui puisse survivre aux compétitions et accompagner le Sénégal jusqu'à la prochaine étape annoncée à Los Angeles en 2028.

La conférence de presse a pris des allures de rendez-vous fondateur. Entre art, sport, diplomatie culturelle et innovation, Empreinte 100 Ans veut inscrire Dakar dans une chaîne internationale de transmission. Le message de Jingshi Feng résume l'esprit du projet : « On a besoin de vous, de vos soutiens, de votre voix. Chacun peut laisser son empreinte et être durable ».

À quelques semaines des JOJ Dakar 2026, le Sénégal se prépare donc à accueillir non seulement une compétition sportive, mais également une manifestation où la culture entend occuper une place centrale. L'objectif affiché est désormais clair : faire de Dakar une étape forte d'une empreinte appelée à se prolonger jusqu'en 2028 et au-delà.

FATOU BA