Le gouvernement a annoncé une réduction de 60 F CFA sur le kilogramme de riz brisé dans un contexte de baisse mondiale. Depuis la crise mondiale des prix alimentaires de 2007-2008, le Sénégal a considérablement augmenté sa consommation, atteignant environ un million de tonnes par an, en dépit des promesses des régimes précédents d’atteindre l’autosuffisance en riz.

Le gouvernement et les acteurs de la chaîne de distribution ont annoncé la réduction de 60 F CFA sur le kilogramme de riz brisé en provenance de l'Inde, du Vietnam, de la Thaïlande et du Myanmar (Birmanie). Afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement sortant avait supprimé, en 2022, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le riz importé et réduit les droits de douane de 12,7 à 2,7 % sur le riz importé brisé et non parfumé, soit une baisse de 30 F CFA/kg. Le régime sortant avait promis d’accroître la production locale de riz afin d'atteindre l'autosuffisance à un million de tonnes de riz paddy en 2017.

Pour le nouveau régime, l’objectif du référentiel Sénégal 2050 : Agenda national de transformation est de faire du Sénégal, à l’horizon 2050, un pays souverain, juste et prospère.

Cependant, depuis la crise mondiale des prix alimentaires de 2007-2008, le Sénégal a considérablement augmenté ses importations. Selon les données de la FAO et de l'USDA, les importations du Sénégal de 2015 à 2023 varient entre un million et 1,4 million de tonnes. En 2022, le Sénégal a importé 1,9 million de tonnes de riz. D'après la base de données Comtrade des Nations Unies sur le commerce international, les importations de riz du Sénégal en provenance de l'Inde se sont élevées à 334,77 millions de dollars américains en 2021.

Baisse du prix sur le marché mondial

Les prix du riz ont connu une baisse significative au cours du dernier mois, principalement en raison des décisions récentes de l'Inde concernant ses exportations. Fin septembre 2024, le pays a donné son feu vert à la reprise des exportations de riz blanc non basmati. New Delhi avait fixé à 490 dollars la tonne le prix plancher pour les exportations de riz brisé. Cette décision intervient un jour après que le gouvernement a réduit à zéro la taxe à l'exportation sur le riz blanc. L’Inde a également réduit les droits d'exportation sur le riz étuvé à 10 % contre 20 % auparavant.

La levée de l'interdiction sur le riz blanc non-basmati et la suppression du prix minimum à l'exportation ont eu un impact direct sur les cours mondiaux. Le retour de l'Inde sur le marché mondial a intensifié la concurrence, entraînant une diminution des prix des brisures de riz en provenance du Vietnam et du Pakistan. L'Inde avait interdit l'exportation de riz non basmati en septembre 2022, pour aider ses consommateurs nationaux dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires, de forte inflation et de crainte de pénurie de riz.

Cependant, des exemptions ont été instaurées pour certains pays, dont le Sénégal et la Gambie, afin de répondre aux besoins urgents en matière de sécurité alimentaire. ‘’Les autorisations d’exportation vers le Sénégal et la Gambie font partie d’un cadre plus large en vertu de la loi de 1992 sur le commerce extérieur et de la politique de commerce extérieur de 2023’’.

Le rapport annuel sur les céréales et les aliments pour animaux, du département américain de l’Agriculture, publié en avril 2024, révèle que le Sénégal importe généralement environ 60 % de ses besoins en riz, principalement des brisures de riz d'Inde, de Thaïlande, du Brésil et du Pakistan. Les importations pour la campagne de commercialisation 2024-2025 devraient augmenter de 7,1 % par rapport à l'année précédente, en raison de la hausse attendue de la demande. Jusqu'à présent, l'Inde n'a représenté que 15 % des importations de riz du Sénégal pour la campagne de commercialisation 2023-2024.

Les exportations de riz pour la campagne de commercialisation 2024-2025 devraient augmenter de 25 % par rapport à l'année précédente, en raison de la demande croissante du Mali. Les données de la firme de conseil S&P Global Platts montrent que le prix FOB du riz indien brisé à 5 % a atteint le 8 janvier 434 $ la tonne, soit son plus bas niveau depuis 19 mois. Un tarif qui faisait de cette origine la seconde plus compétitive de la région derrière le riz blanc vietnamien vendu à 429 $ la tonne.

Vietnam, nouveau partenaire

Dans sa quête de diversifier les sources alternatives d’approvisionnement, le régime sortant s’était tourné vers le Vietnam, un nouveau fournisseur, suite au blocus de l’Inde. Ainsi, les données des douanes vietnamiennes montrent que le Sénégal a importé 414 t de riz du Vietnam, soit une valeur de 185 307 640 F CFA au cours des deux premiers mois de cette année. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et du Sénégal ont annoncé que les entreprises vietnamiennes avaient de grandes opportunités d'exporter du riz vers ce marché potentiel. Selon le Bureau commercial du Vietnam en Algérie, qui s'occupe parallèlement du Sénégal, ce marché est très consommateur de riz.

D’après ‘’Saigon News’’, en 2023, les exportations de riz du Vietnam vers le Sénégal ont atteint 12 392 t, soit une valeur de plus de trois milliards F CFA.

Le Sénégal exporte du riz brisé

Les importations de riz dépassent un million de tonnes par an. La valeur des importations s'est élevée à 437 millions USD, provenant principalement d'Inde (197 millions USD), de Thaïlande (49,1 millions USD), du Brésil (40,5 millions USD), du Pakistan (32,8 millions USD) et de Chine (27,3 millions USD). D'autres sources (Selina Wamucii, 2022) font état de valeurs d'exportation plus élevées, par exemple 101 millions USD pour 2019.

Le riz local est bien présent à Dakar, la capitale. Il est vendu en sacs de 50 kg ou 25 kg. Cependant, les Sénégalais le consomment moins, soit à cause de sa saveur, soit parce que son prix est supérieur à celui du riz importé. Le rapport de l'Institut international du développement durable a attiré l’attention sur les exportations du riz brisé local. Le Sénégal exporte du riz et l'Organisation de coopération et de développement économique (2020) indique que la valeur totale des exportations vers le Mali s'élève à 24,7 millions USD, vers la Guinée-Bissau (3,77 millions USD), vers le Pakistan (408 000 USD), vers le Vietnam (206 000 USD) et vers l'Inde (176 000 USD).

F. Bakary Camara