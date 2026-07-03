Le tournoi de Dakar pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde 2027 de basket masculin a démarré ce jeudi, au stadium Marius Ndiaye. L’équipe du Sénégal a entamé la compétition de la meilleure des manières en se qualifiant pour le second tour grâce à sa victoire contre la Côte d’Ivoire (72-85).

L’équipe du Sénégal a réussi son entrée en matière à la troisième fenêtre des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde 2027. Contrairement au tournoi du mois de février, les Lions ont obtenu une victoire importante face à la Côte d’Ivoire (72-85). Les hommes de Ngagne Desagana Diop ont fait d’une pierre deux coups en prenant leur revanche sur les Éléphants et en validant leur ticket pour le prochain et ultime tour de la phase qualificative. La victoire de la RD Congo sur Madagascar (62-82), en ouverture de la compétition, a facilité la tâche au Sénégal.

Les Lions ont amélioré leur entame de partie par rapport à la manche aller où ils avaient accusé un retard considérable. Cette fois, les Sénégalais ont pris les choses en main très tôt. Dès le premier quart-temps, les hommes de Desagana ont pris le large en menant par 13 points d’écart (16-29). Ce bon début a permis au Sénégal de mieux gérer la suite de la rencontre. Les locaux sont partis à la pause avec un écart assez confortable de 19 points (36-55). Au retour des vestiaires, les Lions ont essayé de conforter leur avantage. Ils ont réussi à porter l’avance à 22 unités (36-58) au début du troisième acte.

Mais les Ivoiriens ont rehaussé leur niveau de jeu. Ils ont remporté le troisième quart-temps et réduit l’écart à 14 points (56-70). Ils ont maintenu ce rythme et ont dominé le dernier acte. Mais le Sénégal a suffisamment défendu son camp pour rester devant au tableau des scores, avec 13 points d’écart (72-85).

Branco Badio porte les Lions

Pour cette seconde manche face aux Éléphants, le coach a pu compter sur Brancou Badio et un renfort de taille, le géant pivot Tacko Fall (2,29 mètres). Le meneur de Valence Basket Club a répondu aux attentes en portant son équipe vers la victoire. Comme à son habitude, l’ancien pensionnaire du Saltigué a été précieux à la mène (6 passes décisives). Il s’est aussi illustré par son adresse et son activité sous le panier (9 rebonds). Il est le meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. Avec une évaluation de +29, il a obtenu la meilleure note du match. Ces chiffres révèlent suffisamment son apport dans l’équipe.

Celle-ci a aussi pu profiter de la taille de Tacko, qui a pris 3 rebonds (6 pts) pour sa première apparition sous le maillot du Sénégal. Le pivot sénégalais a eu cependant un temps de jeu limité (9 minutes) à cause d’une blessure, qui l’a contraint à sortir. Mbaye Ndiaye a également largement contribué à la victoire de son équipe. L’ailier de l’ASVEL a inscrit 13 points et pris 9 rebonds.

Avec cette victoire, le Sénégal peut envisager sereinement la suite de la compétition et se diriger tranquillement vers son objectif de réaliser le carton plein (trois victoires en autant de rencontres) dans cette fenêtre de juillet.

LOUIS GEORGES DIATTA