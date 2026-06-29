Qualifié de justesse pour les 16es de finale de Coupe du Monde, le Sénégal défiera donc la Belgique ce mercredi. Une opposition qui ne rassure pas dans le plat pays.

Disons qu’en terminant première de son groupe, la Belgique aurait sans doute aimé s’éviter de tomber sur un finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations dès les 16es de finale. Mais les aléas de la phase de poule ont relégué le Sénégal à la troisième place derrière la France et la Norvège, aboutissant à ce scénario. L’avenir des hommes de Pape Thiaw a longtemps été incertain dans la compétition jusqu’à cette victoire 5-0 face à l’Irak lors de la dernière journée, soignant leur différence de buts.

Le Sénégal est donc la seule nation comptant trois points à se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, laissant l’Iran, la Corée du Sud et l’Ecosse sur le carreau. Aujourd’hui, c’est une nouvelle compétition qui commence pour les Lions de la Téranga, et elle débutera avec un choc face à la Belgique de Rudi Garcia, ce mercredi (22h00), à Seattle. Le vainqueur défiera le gagnant du seizième entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

Le Sénégal considéré comme un adversaire redoutable

Côté belge, tirer le Sénégal à ce stade de la compétition n’est pas perçu comme une bonne nouvelle, bien au contraire. «Le Sénégal est un adversaire que la Belgique n’a encore jamais rencontré et qui n’est pas vraiment un cadeau sur papier, écrit la RTBF. Le Sénégal est l’une des meilleures nations africaines de ces dernières années. En janvier dernier, les Lions de la Téranga ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations avant de se voir amputer de ce titre rétroactivement en faveur du Maroc.»

La DH ajoute : «cette Coupe du monde dégage décidément un parfum d’inédit pour les Diables. Eux qui n’avaient pas encore affronté ni l’Iran, ni la Nouvelle-Zélande vont découvrir un troisième adversaire. Qui promet d’être plus mordant : le Sénégal.» Un adversaire jugé aussi redoutable par La Libre : «le Sénégal ne sera pas un adversaire facile pour les Diables: les Lions de la Teranga ont remporté sur le terrain la dernière Coupe d’Afrique des Nations en battant le Maroc 1-0 au bout d’une finale chaotique avant de se voir infliger un forfait par le Jury d’appel de la Confédération africaine.» Ce face-à-face s’annonce plein de promesses.

FOOTMERCATO.NET