Confronté à des problèmes financiers, l'Olympique de Marseille va connaître un été placé sous le signe d'une cure d'austérité. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard a dévoilé sa vision pour l'avenir de l'OM.

Stéphane Richard a expliqué la nouvelle politique de l'OM. Le projet de l'Olympique de Marseille va subir une révolution forcée. Lors du mandat de l'ancien président Pablo Longoria, le club phocéen a régulièrement pris des risques financiers pour tenter de lancer un cycle vertueux avec l'objectif d'enchaîner les qualifications en Ligue des Champions.

Mais après l'échec retentissant connu lors de la saison 2025-2026, l'OM et son nouveau patron Stéphane Richard sont confrontés à une nouvelle réalité : en difficulté sur le plan financier, le récent 5e de Ligue 1 doit suivre une véritable cure d'austérité.

Richard assume la feuille de route

Sanctionné par l'UEFA pour non-respect d'un accord de règlement et encadré par la DNCG au niveau de sa masse salariale puis de ses indemnités de mutation, Marseille a réussi à limiter les dégâts malgré une situation précaire. Ce jeudi, Richard a accepté d'évoquer la nouvelle réalité de l'OM. «La situation ? J'ai l'impression que cela fait déjà 10 ans que je suis président de l'OM (rires). Nous avons franchi plusieurs étapes importantes avec succès, notamment auprès de la DNCG et de l'UEFA», a-t-il rappelé dans des propos rapportés par Le Phocéen.

«Nous disposons désormais d'une feuille de route claire. Nous avons également mis en place une nouvelle organisation sportive avec Greg Lorenzi comme directeur sportif et Bruno Genesio comme entraîneur. Notre priorité est de bâtir un nouveau cycle fondé sur le sérieux, la stabilité, la formation et une gestion plus rigoureuse», a insisté l'homme d'affaires de 64 ans.

Des investissements plus réduits

Dans un premier temps, Marseille va réduire son rythme de vie en procédant à un grand ménage au sein de l'effectif. Des ventes qui devraient permettre d'atteindre deux objectifs : réduire la masse salariale et dégager des liquidités. Et ensuite ? La politique olympienne sur le marché des transferts va également évoluer. «Modifier en profondeur le modèle économique ? Oui. Le modèle qui consistait à investir massivement sur le marché des transferts sans parvenir à un équilibre durable a montré ses limites», a prévenu Richard.

«Nous devons construire un club capable de maîtriser ses dépenses, de développer ses revenus et de rester ambitieux sportivement. Cette discipline économique est indispensable pour assurer la pérennité de l'OM», a-t-il terminé. Reste à savoir si ce projet va également permettre à Marseille d'être compétitif sur le plan sportif.

MAXIFOOT