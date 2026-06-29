Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 (COJOJ) a apporté des précisions sur le processus de sélection de la société retenue pour la production des cérémonies d’ouverture et de clôture des prochains JOJ.

A quatre mois du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, l’organisation du premier événement olympique sur le continent africain est épiée de toutes parts. Le moindre couac est mis à nu. Dernièrement, ce sont des irrégularités dans la procédure d’octroi du marché de production des cérémonies d’ouverture et de clôture de l’événement qui sont pointées. Mais le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) a démenti toutes ses allégations.

Dans un communiqué reçu à EnQuête, le COJOJ dénonce la diffusion ‘’d’informations fallacieuses et de jugements totalement non fondés’’ par des ‘’officines d’infox reconnus sur la place (qui) s’emploient inlassablement à chercher du sensationnel et scoop dans l’intention manifeste de nuire au déroulement’’.

Dans sa parution du 18 juin dernier, un organe de presse faisait état d’une décision de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) d’annuler la procédure de sélection de la société retenue pour la production des cérémonies des JOJ pour motif que le COJOJ n’a pas respecté les règles en vigueur en matière de marchés publics. Dans sa note, le comité d’organisation a tenu à ‘’remettre les choses dans le bon ordre’’. Celui-ci a indiqué avoir privilégié l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) dans un souci de ‘’transparence et de bonne gouvernance’’, malgré les recommandations de recourir à une procédure d’entente directe avec un prestataire qualifié.

Lancée le 27 novembre 2025, ‘’six sociétés ou groupements ont répondu à cette consultation’’. ‘’À l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation associant les départements opérationnels, financiers et artistiques du COJOJ ainsi que le ministère de la Culture, quatre candidats ont été présélectionnés puis deux groupements finalistes ont été retenus après plusieurs phases d’analyse technique, artistique et financière.

Les négociations menées ont également permis de rechercher la meilleure adéquation entre les ambitions des cérémonies et les contraintes budgétaires du projet. Les discussions finales ont ainsi été engagées avec le groupement présentant les meilleures garanties techniques et financières’’, a-t-il expliqué.

Selon le COJOJ, aucune règle n’a été violée et le processus suit son cours. ‘’Contrairement à certaines interprétations, aucun choix n’a été effectué en violation des règles de transparence. La procédure d’entente directe dûment autorisée par la DCMP suit son cours normal pour une livraison d’une cérémonie d’ouverture à la hauteur des ambitions de notre pays et du continent’’, indique le comité.

LOUIS GEORGES DIATTA