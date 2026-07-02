En conférence de presse d'après-match, Pape Thiaw a exprimé sa tristesse de n'avoir pas pu qualifier le Sénégal pour les huitièmes de finale. Le sélectionneur national a reconnu le manque de constance de son équipe, qui a cédé dans les cinq dernières minutes.

Le sélectionneur national s'est présenté en conférence de presse d'après-match complètement abattu. Pape Thiaw a reconnu une faute collective concernant l'échec des Lions face à la Belgique. Malgré un avantage assez conséquent (2-0) pendant plus de 85 minutes, les champions d'Afrique ont tout perdu en l'espace de trois minutes. « On était devant cette équipe de Belgique. On menait 2-0. Mais maintenant, le match ne dure pas que 85 minutes. Malheureusement, ils sont revenus au score. On n'a pas pu gérer derrière pour pouvoir revenir, parce qu'on a eu aussi des balles pour aller leur faire mal », a déclaré le coach.

« C'est cruel, cette défaite »

Selon l'entraîneur, les joueurs et tout le staff sont dépités après avoir laissé passer une véritable occasion de se racheter après un début de compétition désastreux. « C'est vrai que ce n'est pas facile de perdre ce genre de match. Surtout quand on avait ce match en main. » L'ancien attaquant des Lions n'a pas caché sa tristesse. « C'est vrai qu'on vient de perdre ce match qui nous tenait à cœur. On voulait vraiment se qualifier pour le peuple sénégalais qui le méritait. Malheureusement, on est éliminés. Je suis triste. Les joueurs sont aussi tristes parce qu'ils voulaient vraiment cette qualification. Malheureusement, ça n'a pas marché. »

« Ils étaient fatigués »

Interrogé sur les changements apportés en seconde période, le coach a réfuté l'idée qu'il aurait commis une erreur. À l'en croire, les changements sont faits sur demande des joueurs, qui ne tenaient plus physiquement. « Pour les remplaçants, les joueurs qui sont rentrés, sur certains changements, c'est plus des demandes des joueurs qui n'en pouvaient plus », a-t-il indiqué. Il fallait donc à tout prix les remplacer, a-t-il affirmé. « Et donc, ils étaient fatigués. Je pense que les laisser sur le terrain, ça aurait été une faute professionnelle. Donc, il fallait les remplacer poste pour poste. » Le coach a refusé d'endosser cette responsabilité et a rejeté les critiques sur ses choix. « Après, une fois qu'on perd, surtout quand on avait mené 2-0 et qu'on se fait remonter comme ça, c'est sûr, ça va plus parler des remplaçants. Mais après, il ne faut pas trop tirer sur ça. C'était plus au niveau de la fatigue que de la tactique. »

Pape Thiaw a appelé à tirer les enseignements de cette débâcle et à avancer. « Il faut accepter, même si c'est difficile. Ce n'est pas du tout facile pour les joueurs, parce qu'on voulait vraiment qualifier notre pays pour les huitièmes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut avancer. Il faut bien étudier, bien regarder et voir ce qui n'a pas marché pour essayer de changer ça pour la prochaine fois. »

L'ANALYSE DU COACH EL HADJ CISSÉ « Ces changements ont été les causes de la déroute de l'équipe » Le coach El Hadj Cissé a analysé le match perdu par le Sénégal face à la Belgique. Le formateur au Racing Club de Dakar a relevé deux visages de l'équipe du Sénégal, dominatrice pendant plus d'une heure de jeu, mais qui s'est complètement délitée dans les derniers instants, à cause des changements du coach ayant bouleversé le jeu des Lions. L'aventure du Sénégal au Mondial 2026 s'arrête en seizièmes de finale après la défaite face aux Diables Rouges. Vos impressions sur le match Belgique-Sénégal ? Une très belle rencontre. Un match de très haute qualité avec deux styles de jeu différents. Une équipe du Sénégal très en verve, avec une bonne maîtrise collective, efficace durant une heure de jeu. En face, une équipe belge dénaturée par ce dispositif compact du milieu sénégalais, qui l'a obligée à remanier son équipe et à revenir de fort belle manière jusqu'à la victoire finale. La paire axiale Pathé Ciss - Moussa Niakhaté vous a-t-elle convaincu ? Ah oui, bien sûr, c'était l'attente de tous les observateurs après cette association contre la Norvège et encore contre l'Irak. Que dire de l'animation offensive du Sénégal avec Ismaïla Sarr en pointe, Sadio et Iliman sur les côtés ? C'est une réussite, un succès fou, dans la mesure où ils ont répondu présents durant toute une mi-temps et une bonne entame de seconde période, avec deux buts au compteur. Qu'avez-vous retenu du match de Habib Diarra au milieu de terrain ? Habib, nous le savons tous, répond toujours présent dans les grands moments, avec un apport offensif indéniable qui lui a valu ce but important en première période. Puis, dans l'impact physique et tactique infernal, il est intéressant dans la projection pour créer également le danger dans la zone adverse. Comment appréciez-vous les changements, notamment au milieu de terrain où l'on a senti l'équipe perdre du terrain ? Ces changements ont été les causes de la déroute de cette fin de rencontre, catastrophique pour l'équipe du Sénégal qui filait directement vers les huitièmes de finale. Malheureusement, nous avons tout vendangé et offert une qualification, purement et simplement, à cette équipe belge.

LOUIS GEORGES DIATTA