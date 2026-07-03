L’aventure du Sénégal à la Coupe du monde 2026, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, s’est arrêtée en 16es de finale après la défaite face à la Belgique, ce mercredi. Un coup de projecteur sur le parcours des Lions.

Le Sénégal n’ira pas plus loin que les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Après un match idéalement entamé (0-2), les Lions se sont fait renverser par la Belgique, qui a égalisé en trois minutes (86e et 89e, 2-2), avant de s’imposer dans les prolongations (118e, 3-2). Une élimination amère qui illustre la pire performance de l’histoire de l’équipe sénégalaise en phase finale de Mondial, avec trois points seulement engrangés en quatre matchs (une victoire et trois défaites).

En quatre participations, le rendement de la sélection nationale n’a jamais été aussi fébrile. En 2002, le Sénégal, quart de finaliste, a enregistré 8 points, pour deux victoires, deux nuls et une défaite (contre la Turquie, 1-0 a.p). En 2018, malgré une élimination en phase de poules, les Lions ont obtenu quatre points (une victoire, un nul et une défaite). En 2022, la bande à Sadio Mané a atteint les huitièmes de finale et enregistré six points (deux victoires, deux défaites).

Une déroute défensive face à une attaque au taquet

Durant cette 23e édition de la Coupe du monde, la défense a été le talon d’Achille de l’équipe nationale du Sénégal. Ce secteur, qui était la pierre angulaire de la sélection nationale, n’a pas été à la hauteur des attentes durant ce Mondial. Le capitaine des Lions a été le symbole de cette déroute défensive. Titularisé dans l’axe de la défense lors des deux premiers matchs contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), Kalidou Koulibaly a été complètement à la ramasse. Face aux Norvégiens, le défenseur d’Al Hilal a été fautif sur les trois buts concédés par son équipe. Ces deux piètres prestations lui ont coûté sa place dans le onze de départ.

Contre l’Irak, le Sénégal a réalisé un clean sheet (5-0). Mais ce résultat était loin d’être une référence. La preuve, en 16es de finale, l’équipe a encore pris trois buts. En quatre rencontres, le Sénégal a concédé neuf buts, soit 2,3 buts par match.

Les difficultés de la défense ont contrasté avec la note positive de l’attaque. Durant ce tournoi, l’attaque des Lions a été présente. Sur quatre rencontres, le Sénégal a inscrit 10 buts, soit 2,5 réalisations par match. C’est la meilleure performance offensive de l’équipe dans une même édition du Mondial. Elle a marqué plus de buts qu’elle n’en a mis en deux éditions cumulées, 2018 et 2022 (9 buts en 7 matchs). En battant l’Irak par 5-0, le Sénégal a enregistré le plus large score réalisé par une sélection africaine en phase finale de Coupe du monde.

Ismaïla Sarr a été la locomotive de l’attaque dans ce Mondial. L’attaquant de Crystal Palace est le meilleur buteur du Sénégal dans ce tournoi, avec quatre buts en quatre matchs. Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal en Coupe du monde, avec cinq réalisations, devant Pape Bouba Diop (3 buts).

Pour sa part, Ibrahima Mbaye a marqué l’histoire du Mondial en s’inscrivant parmi les quatre plus jeunes buteurs en Coupe du monde grâce à son but contre la France.

Des choix tactiques discutables

L’échec de l’équipe du Sénégal à la Coupe du monde est en partie imputable au sélectionneur national. Cette fois, Pape Thiaw n’a pas été très bien inspiré dans son coaching. Déjà dans le casting, le choix des hommes dans le onze de départ n’a pas donné le résultat escompté. Les errements de la défense sont en grande partie dus à des décisions hasardeuses, comme la titularisation de Kalidou Koulibaly.

Malgré le manque de compétition du joueur, resté deux mois loin des pelouses, Pape a eu la mauvaise idée d’aligner Koulibaly face à la France. Pire, il s’est entêté à le reconduire contre la Norvège, malgré les boulettes de celui-ci lors de la défaite devant les Bleus.

D’une manière générale, l’entraîneur sénégalais n’a pas été à la hauteur face à ses homologues. Il n’a su trouver les solutions pour se sortir du pièges des entraîneurs des équipes adverses. Cela a été notamment le cas face à Didier Deschamps et surtout devant Rudi Garcia.

LOUIS GEORGES DIATTA