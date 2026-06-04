Barça : Yamal, joueur le plus cher du monde

L’Observatoire du football CIES a dévoilé ce mercredi son nouveau classement des 100 joueurs les plus "chers" du monde. Déjà installé au sommet il y a cinq mois, Lamine Yamal confirme sa domination avec une valeur estimée à 358,1 M€, contre 343,1 M€ lors du précédent relevé. L’ailier du FC Barcelone devance toujours Erling Haaland (227,3 M€), mais l’écart avec le buteur de Manchester City s’est encore creusé, tandis que Kylian Mbappé (165,7 M€) complète le podium.

Derrière ce trio, Michael Olise (140,5 M€) conserve une place dans le TOP 5, juste devant Morgan Rogers (136,8 M€), Désiré Doué (133,2 M€) et Kenan Yildiz (133 M€). Le classement confirme aussi la forte présence des jeunes talents liés à de longs contrats, avec Nico O’Reilly (125 M€), Arda Güler (124,8 M€) et Pau Cubarsi (124,6 M€) pour fermer le top 10.