Barça : Yamal, joueur le plus cher du monde
L’Observatoire du football CIES a dévoilé ce mercredi son nouveau classement des 100 joueurs les plus "chers" du monde. Déjà installé au sommet il y a cinq mois, Lamine Yamal confirme sa domination avec une valeur estimée à 358,1 M€, contre 343,1 M€ lors du précédent relevé. L’ailier du FC Barcelone devance toujours Erling Haaland (227,3 M€), mais l’écart avec le buteur de Manchester City s’est encore creusé, tandis que Kylian Mbappé (165,7 M€) complète le podium.
Derrière ce trio, Michael Olise (140,5 M€) conserve une place dans le TOP 5, juste devant Morgan Rogers (136,8 M€), Désiré Doué (133,2 M€) et Kenan Yildiz (133 M€). Le classement confirme aussi la forte présence des jeunes talents liés à de longs contrats, avec Nico O’Reilly (125 M€), Arda Güler (124,8 M€) et Pau Cubarsi (124,6 M€) pour fermer le top 10.
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Les plus grosses valeurs de transfert, d’après le CIES :
1. Lamine Yamal (FC Barcelone) : 358,1 M€
2. Erling Haaland (Manchester City) : 227,3 M€
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) : 165,7 M€
4. Michael Olise (Bayern Munich) : 140,5 M€
5. Morgan Rogers (Aston Villa) : 136,8 M€
6. Désiré Doué (PSG) : 133,2 M€
7. Kenan Yildiz (Juventus) : 133 M€
8. Nico O’Reilly (Manchester City) : 125 M€
9. Arda Güler (Real Madrid) : 124,8 M€
10. Pau Cubarsi (FC Barcelone) : 124,6 M€