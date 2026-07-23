Publié le 23 Jul 2026 - 15:26

Sodav- plus de 53 millions à verser aux artistes

 

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) procédera, à partir de ce jeudi 23 juillet 2026, au paiement de plus de 53 millions de francs CFA à ses sociétaires. Cette nouvelle répartition est organisée à l’occasion du Magal et du Maouloud, indique la structure dans un communiqué publié mercredi.

Le montant total mis en paiement s’élève précisément à 53 429 476 francs CFA. L’essentiel de cette enveloppe, soit 44 698 313 francs CFA, correspond aux droits numériques du répertoire religieux collectés par la Commission de rémunération pour copie privée et pour copie reprographique (CRBT) au titre du premier semestre de l’année 2025. Les droits radiophoniques et dramatiques représentent, pour leur part, un montant de 8 731 163 francs CFA. Ils concernent les sommes collectées durant le premier semestre de l’année 2026. À travers cette nouvelle répartition, la société de gestion collective réaffirme son engagement à assurer une gestion « efficace et transparente » des droits confiés par ses membres.

Section: 
culture
RESTITUTION, RECHERCHE ET NUMÉRIQUE : Les chantiers d’Abdou Simbandy Diatta
CULTURE : UNE PRÉCARITÉ QUI S’INSTALLE : Les animateurs culturels haussent le ton pour exiger leur intégration
WORK IN PROGRESS : À Dakar, l’art ralentit la ville
DIALAWALY FESTIVAL Dagana célèbre Ady Aïdara, gardien de la mémoire du Waalo
LE 14 JUILLET SOUS LE SIGNE D'UNE PAGE QUI SE TOURNE Christine Fages fait ses adieux au Sénégal
INFLUENCEURS CULTURELS : Les nouveaux critiques musicaux ?
DANS LA PEAU DU RECRUTEUR : Et si le secret d'un emploi se trouvait dans la tête du recruteur ?
LA GRANDE NUIT DU CONTE : Quand les contes rallument la mémoire collective
GRANDE NUIT DU CONTE : Le conte contre les écrans
INVITE PAR RADIO FRANCE INTERNATIONALE Mamadou Sellou à Avignon avec Dof
MUSIQUE : Les professionnels apprivoisent l’IA, sans lui céder la création
JUPI INVITE MASTERCLASS : Le cinéma s’ouvre à ceux qui n’ont pas de réseau
‘’JE SUIS UN OCÉAN NOIR’’ : Dakar accueille une exposition qui fait dialoguer mémoire, art et résilience
ÉCLAIRAGE PUBLICITAIRE : Atacs élève le niveau technique
LIMITATION DES MANDATS - ORGANE CONSULTATIF : La Sodav réforme sa gouvernance
BILAN SODAV 2025 : 677 millions FCFA collectés
PUBLICATION “MOSAÏQUE D’HUMANITÉ” Le regard lumineux d’une psychiatre sur le monde
CULTURE DES OGM AU SÉNÉGAL : L’absence de décret d’application freine toute régulation
TER FASHION WEEK : La mode prend le train de l’élégance à Dakar
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : Les acteurs plaident pour une meilleure reconnaissance