Sodav- plus de 53 millions à verser aux artistes

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) procédera, à partir de ce jeudi 23 juillet 2026, au paiement de plus de 53 millions de francs CFA à ses sociétaires. Cette nouvelle répartition est organisée à l’occasion du Magal et du Maouloud, indique la structure dans un communiqué publié mercredi.

Le montant total mis en paiement s’élève précisément à 53 429 476 francs CFA. L’essentiel de cette enveloppe, soit 44 698 313 francs CFA, correspond aux droits numériques du répertoire religieux collectés par la Commission de rémunération pour copie privée et pour copie reprographique (CRBT) au titre du premier semestre de l’année 2025. Les droits radiophoniques et dramatiques représentent, pour leur part, un montant de 8 731 163 francs CFA. Ils concernent les sommes collectées durant le premier semestre de l’année 2026. À travers cette nouvelle répartition, la société de gestion collective réaffirme son engagement à assurer une gestion « efficace et transparente » des droits confiés par ses membres.