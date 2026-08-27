Le mercato s’accélère et les internationaux sénégalais sont loin d’être épargnés par les dernières grandes manœuvres. El Hadji Malick Diouf s’apprête à quitter West Ham pour rejoindre Brentford, tandis qu’Ismaïla Sarr fait l’objet d’une offensive de Liverpool. De son côté, Nicolas Jackson doit encore trancher entre Aston Villa et l’Atlético de Madrid.

El Hadji Malick Diouf : Brentford se rapproche

Cette fois, le départ d’El Hadji Malick Diouf de West Ham semble quasiment acté. Le jeune latéral gauche sénégalais, âgé de 21 ans, doit prendre la direction de Brentford, où il est attendu pour sa visite médicale ce jeudi 27 août.

Sauf contretemps de dernière minute, le champion d’Afrique signera ensuite un contrat de cinq ans avec les Bees, jusqu’en 2031. Une nouvelle étape importante dans la carrière du joueur, arrivé à West Ham après son passage remarqué au Slavia Prague.

Pour boucler l’opération, Brentford va investir 40 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Une somme conséquente pour le club londonien, qui avait terminé à la neuvième place de la Premier League la saison dernière. Ces dernières semaines, Diouf avait clairement affiché son envie de changer d’air, surtout après la relégation en Championship des Hammers. Son absence lors des deux dernières rencontres de West Ham avait d’ailleurs renforcé les spéculations autour de son avenir.

Liverpool tente sa chance pour Ismaïla Sarr

Le dossier Ismaïla Sarr, lui, est loin d’être réglé. L’attaquant de Crystal Palace attire plusieurs prétendants et Liverpool vient désormais s’ajouter à la liste. Les Reds auraient proposé environ 58 millions d’euros pour convaincre Crystal Palace de lâcher son international sénégalais. Une tentative qui n’a, pour l’heure, pas porté ses fruits. Les Eagles ont repoussé l’offre et ne semblent pas disposés à ouvrir la porte à leur joueur vedette aussi facilement.

Crystal Palace considère Ismaïla Sarr comme l’un de ses éléments les plus importants. Le club ne souhaiterait donc envisager son départ qu’en cas d’offre difficile à refuser. Le joueur, de son côté, serait favorable à un départ cet été. À 28 ans, Sarr souhaite visiblement ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Manchester United, Galatasaray et Al-Hilal suivent également sa situation.

Reste à savoir si Liverpool reviendra à la charge. Pour l’instant, les Reds devront composer avec la fermeté de Crystal Palace.

Nicolas Jackson : le choix se resserre entre Aston Villa et l’Atlético

À Chelsea, l’avenir de Nicolas Jackson fait également beaucoup parler. L’attaquant sénégalais se retrouve au centre d’une bataille entre Aston Villa et l’Atlético de Madrid. Les deux clubs ont déjà avancé sur les conditions personnelles du joueur. Les discussions portent désormais sur l’accord à trouver avec Chelsea. Et dans ce duel, Aston Villa semble avoir une longueur d’avance.

Le club de Birmingham est prêt à investir autour de 65 millions de livres, soit près de 70 millions d’euros, bonus compris. Une enveloppe qui témoigne de l’importance accordée au dossier. Aston Villa cherche rapidement un renfort offensif après le départ annoncé d’Ollie Watkins vers l’Arabie saoudite. Nicolas Jackson apparaît ainsi comme une cible prioritaire pour prendre la relève.

Emery pousse pour Jackson

Dans ce dossier, Nicolas Jackson dispose aussi d’un soutien de poids : Unai Emery. L’entraîneur espagnol connaît bien l’attaquant sénégalais. Il l’a dirigé à Villarreal et connaît donc ses qualités, mais aussi sa marge de progression. Emery aurait d’ailleurs pris directement contact avec Jackson ces dernières heures pour lui faire part de son envie de le retrouver à Aston Villa.

L’Atlético de Madrid n’a toutefois pas dit son dernier mot. Les Colchoneros ont eux aussi avancé dans les discussions avec le joueur et restent pleinement engagés dans le dossier.

À quelques jours de la fin du mercato, les cartes restent donc ouvertes. El Hadji Malick Diouf semble, lui, avoir déjà choisi sa prochaine destination. Pour Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson, en revanche, les prochaines heures pourraient encore réserver quelques surprises.

MAMADOU DIOP