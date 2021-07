Mauvaises nouvelles en vue pour Roberto Martinez et la Belgique... A la veille du quart de finale de l’Euro face à l’Italie vendredi (19h), le sélectionneur des Diables Rouges a dirigé une séance d'entraînement ce jeudi sans Eden Hazard (30 ans, 110 sélections et 32 buts) et Kevin De Bruyne (30 ans, 80 sélections et 21 buts), touchés contre le Portugal (1-0).

L’attaquant du Real Madrid, victime d’une gêne à l’ischio-jambier, et le milieu offensif de Manchester City, blessé à la cheville gauche, partent donc très incertains en vue de la rencontre face aux Italiens.