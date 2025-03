Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié, hier, le bilan des opérations de sécurisation menées par la police nationale du 17 au 23 mars. “Au total, 1 847 personnes ont été interpellées durant cette période”, informe une publication des services de Jean-Baptiste Tine.

De façon plus détaillée, le rapport fait état de 952 personnes interpellées pour vérification d'identité, 235 pour nécessité d'enquête, 250 pour ivresse publique et manifeste, 130 pour usage de drogue, 42 pour violences et 164 pour vol.

D’après la police, ces résultats témoignent de l'engagement constant des forces de sécurité dans la protection des citoyens et la préservation de l'ordre public. A noter que ces derniers temps, le sentiment d'insécurité a gagné du terrain, avec notamment des cas de vol et d'agression qui ont secoué l'opinion publique. Le dernier en date est le cas de l'agression notée le week-end dernier aux Almadies. Les malfrats ont failli emporter 100 millions F CFA d'un citoyen qui venait de sortir de la banque, n'eût été la prompte réaction des forces de défense et de sécurité.