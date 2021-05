Inquiétés par les émeutes du mois de mars dernier, le Mouvement national des jeunes de l’UNCS rappellent à l’ordre la population sénégalaise. Ainsi, une campagne de sensibilisation est lancée sur toute l’étendue du territoire, dans le but de préserver les biens publics et de contribuer à l’apaisement du pays.

Le Mouvement national des jeunes de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) annonce une campagne de communication dénommée ‘’Ne touche pas à notre bien’’, pour assurer la sécurité publique. La décision est prise suite aux manifestations de mars dernier.

Ainsi, en conférence de presse hier, ils disent non aux casses des biens publics. Selon le coordonnateur du mouvement, Alassane Bathily, ‘’à l’occasion des grèves des élèves, des étudiants et autres remous dans le paysage politique au Sénégal, les bus de Dakar Dem Dikk sont pris pour cible’’, et cela impacte souvent les usagers du transport.

Aujourd’hui, il est constaté qu’en plus de ces véhicules, les manifestants ont pour cible le secteur de la grande distribution. Or, ‘’ce secteur crée des milliers d’emplois dans ses zones d’implantation et des débouchés à des centaines de fournisseurs dans le domaine de la production locale’’, selon le coordonnateur. Il signale aussi que ces grands magasins de distribution concourent à la stabilité des prix des produits, à la limitation de la spéculation lors des évènements de grandes consommations comme le ramadan, la Tabaski, Noël ou Pâques.

‘’Ces magasins, de par les emplois qu’ils créent, augmentent le pouvoir d’achat des Sénégalais et participent à la sécurité alimentaire’’, ajoute Alassane Bathily.

Ils entendent, dans ce cadre, lutter contre toutes délinquances juvéniles et tout ce qui menace les intérêts des consommateurs, afin d’assurer la sécurité dans les quartiers. Ils précisent que les autobus et autres biens publics n’appartiennent à aucun parti politique. Leur préservation est donc nécessaire. ‘’Ce sont les biens de l’ensemble des populations sénégalaises qu’il faut préserver’’, ajoute le coordonnateur.

Pour mener à bien cette lutte, ceux-ci jugent urgent d’entamer des campagnes de sensibilisation auprès des populations, pour la préservation de l’outil de travail et le bien commun, à travers les Volontaires de la consommation, pour réarmer moralement ces jeunes. Ils envisagent aussi de s’adresser ‘’aux autorités pour le respect des libertés et des droits des citoyens à manifester’’. Les jeunes de l’UNCS interpellent les autorités pour qu’elles veillent sur la formation des jeunes pour un nouveau type de jeune conscient de ses responsabilités et des attentes de son pays.

Pour la réussite de cette lutte, ‘’nous comptons sur la responsabilité et l’engagement de chaque citoyen nous permettant de dérouler ce programme’’, informe toujours le coordonnateur.

Par ailleurs, en prévision des élections locales, le Mouvement national des jeunes ‘’lance un appel à l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux à (les) soutenir pour un climat social sans heurt et sans violence’’.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)