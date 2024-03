Campus social UCAD

Les campus sociaux de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar seront rouverts jeudi prochain 21 mars, d’après un communiqué de la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). ‘’Toutefois, la direction précise que, conformément aux conclusions des assises de l'Ucad confirmées par le Conseil d'administration, la réouverture est assortie d'un certain nombre de mesures’’, lit-on dans la note.

Il s’agit de la ‘’suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des associations communautaires, ethniques, culturelles, politiques et des mouvements citoyens, de l'encadrement des activités des associations religieuses, de l'obligation de détenir une carte de bénéficiaire des œuvres sociales et de l'application stricte des dispositions du règlement intérieur des cités universitaires’’.

Dans ce cadre, d’après le communiqué, ‘’la direction a entamé, depuis le 31 janvier 2024, une vaste opération d'enrôlement des étudiants et de son personnel. Il s'agit de confectionner des cartes numérisées pour identifier tous les résidents et usagers des cités universitaires. Se faire enrôler et détenir la carte du Coud étant désormais un préalable pour fréquenter les cités universitaires et bénéficier du service des œuvres (logement, restaurant, santé et action sociale), tous les étudiants qui n'ont pas encore rempli cette formalité sont invités à se rapprocher des commissions dédiées auprès de leurs établissements pédagogiques’’.