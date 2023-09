Amadou Ba va porter le drapeau de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ce choix est le fruit de longues concertations, selon le président Macky Sall. Même s'il y a des frustrés qui ont quitté le navire avant ou après la désignation, bon nombre de leaders, dont Abdou Karim Fofana, soutiennent cette candidature et appellent les composantes de la majorité présidentielle à faire bloc derrière Amadou Ba.

Après une longue période d'attente, le candidat de la coalition présidentielle a été finalement dévoilé, ce samedi. Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba. Une annonce faite en présence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle.

La Conférence des leaders de BBY souligne ainsi l'esprit dans lequel le processus a été mené pour aboutir au choix de l'actuel Premier ministre comme candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette décision, dit-on, s’appuie sur certains critères de sélection : ‘’Les compétences professionnelles, une carrière diversifiée, des fonctions déterminantes et transversales dans l'État’’, énumère le président Macky Sall. Il ajoute que cette décision a été également motivée par les qualités d'humilité, d'écoute pour diriger, pour rassembler dans Benno et au-delà de Benno, ici et dans la diaspora.

Aux yeux du chef de l’État, Amadou Ba pourrait être un leader rassembleur au sein de son parti, de la coalition et au-delà. Macky Sall souligne également que le Premier ministre connait bien le Plan Sénégal émergent (PSE) pour assurer la poursuite des politiques économiques, sociales et environnementales.

Ce dernier se réjouit de cette décision. ''La Conférence des leaders de BBY m’a fait l’honneur de me désigner comme candidat à la prochaine élection présidentielle 2024. J’accepte avec responsabilité et humilité le choix porté sur ma personne. Je remercie profondément le président de la République, Président de notre grande coalition et m’engage dans son sillage à poursuivre la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal émergent'', a déclaré Amadou Ba.

Il devra quand même accepter les défections de certains membres de la formation présidentielle. D'ailleurs, aussitôt après la désignation d'Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye a quitté le navire (voir ailleurs). Il a démissionné de son poste de ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Il y a même eu des démissions avant le choix du 9 septembre. C'est le cas de l'ex-ministre Youssou Ndour qui a quitté la coalition présidentielle. Qui sera le prochain ?

Ainsi, si l'attende de la prise de décision du président de la coalition a été longue, le jeu en valait la chandelle, comme il l'a lui-même affirmé. L'idée, c'était de trouver un consensus, éviter la dislocation. Mieux, cette décision a été prise après avoir écouté les uns et les autres, pris en considération les suggestions.

''Nous avons mis en avant les enjeux fondamentaux de l'heure : la préservation de la République et de la démocratie, la sauvegarde de la paix et de la stabilité pour la poursuite des politiques publiques, autour du socle que constitue le Plan Sénégal émergent. Où voulons-nous conduire le Sénégal et avec quelle coalition d'avenir et quelle vision du Sénégal en Afrique et dans le monde ?'', a expliqué Macky Sall.

''Le désir fort et l'esprit puissant de Benno ont valu à notre coalition les belles victoires remportées lors de toutes les compétitions électorales auxquelles notre majorité a participé depuis 2012. C'est, du reste, animé de cette conviction d'un Benno capable de gagner, que j'ai décidé, après mûre réflexion, de ne pas me présenter à la prochaine Présidentielle de février 2024'', a-t-il ajouté.

C'est ce que salue le ministre Abdou Karim Fofana. Selon lui, Macky Sall avait le droit de briguer un autre mandat.

Un choix concerté et collégial

Lors de sa dernière réunion tenue le 10 juillet dernier, la Conférence élargie des leaders avait confié à Macky Sall un mandat qui l’a amené à procéder à de larges concertations pour le choix du candidat qui doit porter le drapeau de la coalition BBY, pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans ce processus, il a mobilisé des personnes-ressources, dont le président Moustapha Niasse, qui a rencontré, en son nom, la grande majorité des candidats à la candidature, afin de créer les conditions de facilitation du choix. ''Durant le processus de sélection, j'ai moi-même proposé une sorte de primaires par le vote des grands électeurs. Mais cette idée a été écartée par la plupart des candidats et des leaders qui craignaient qu'une telle démarche puisse être source de divisions qui auraient été nuisibles à la coalition'', a souligné Macky Sall, pour dire que ce choix est concerté et collégial.

Soutenir la candidature d'Amadou Ba

Par conséquent, il demande aux leaders, responsables, militantes, militants et sympathisants de soutenir cette candidature qui, dit-il, est ''la seule et unique candidature de Benno''. ''Tous unis derrière notre candidat, soudés et solidaires, nous saurons vaincre à nouveau, comme nous avons su le faire depuis 2012. Pour toutes ces raisons, je lance un appel vibrant pour l'unité, à tous les candidats à la candidature qui avaient tous des arguments à faire prévaloir'', a appelé Macky Sall qui leur demande ainsi de mettre la survie et la victoire de Benno au-delà de toutes les ambitions individuelles.

Cet appel a trouvé un écho favorable auprès de nombreux autres leaders au sein de BBY. Amadou Ba peut compter sur eux. C'est le cas du ministre du Commerce, des PME et de la Consommation Abdou Karim Fofana. ''Restant fidèle à mon engagement sans faille au président de la République, j'adhère à son choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba et j'invite mes camarades ainsi que les Sénégalais à se mobiliser derrière lui pour une victoire écrasante au soir du 25 février 2024'', a posté le porte-parole du gouvernement.

De son côté également, Doudou Ka salue et soutient la désignation d’Amadou Ba qui est considéré comme fidèle à Macky Sall. Il est d’avis que le Premier ministre a été investi pour ses compétences indiscutables et sa crédibilité internationale. ''Sa longue pratique de l'État et sa grande connaissance des réalités socioéconomiques du Sénégal font de lui le candidat idéal et le mieux placé pour enclencher la dynamique qui fera triompher notre projet d'un Sénégal émergent. Un grand bravo au Premier ministre à qui j'adresse mes vives félicitations et renouvelle toute mon amitié et tout mon soutien’’, déclare le responsable politique.

Monsieur Ka invite l'ensemble des composantes de la majorité présidentielle, sans exception, à faire bloc derrière leur candidat.

‘’Il nous reste encore cinq mois pour faire triompher notre idéal républicain adossé à la vision et la grandeur du nouveau projet que nous allons présenter aux Sénégalais'', invite M. Ka.

Il a aussi une pensée pour les autres candidats à la candidature de BBY. ''Je mesure l'immense déception de nos camarades candidats à la candidature. Mais les pesanteurs de nos ambitions personnelles ne doivent pas prendre le dessus sur les ambitions supérieures de notre majorité qui contribuent à la construction d'un Sénégal fort et prospère pour tous'', indique-t-il.

Même son de cloche chez le président du mouvement FCP, par ailleurs maire de la commune de Kédougou, Oumar Sylla. Il entend soutenir sans réserve cette candidature pour ''une victoire éclatante, dès le premier tour''. Le DG de Dakar Dem Dikk lance un appel aux concitoyens, notamment ceux de la région de Kédougou, à soutenir le candidat Amadou Ba, dont le choix est motivé par ''son expérience d’homme d’État, son engagement et sa détermination''.

BABACAR SY SEYE