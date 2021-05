Mankeur Ndiaye, chef de la Mission des Nations Unies pour la Centrafrique (Minusca), est de séjour au Sénégal où il a rencontré les trois plus hautes personnalités de l’Etat.

Le patron de la Mission des Nations Unies pour la Centrafrique (Minusca), au Sénégal depuis trois semaines, a pu rencontrer, hier jeudi 6 mai 2021, le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, avec qui il a ‘’échangé sur l’Afrique centrale qu’il connaît bien’’, commente-t-il dans son compte Twitter, après le face-à-face avec celui qui incarne la deuxième institution du Sénégal. ‘’Jai pu bénéficier de la sagesse et de son immense expérience politique et diplomatique’’. Moustapha Niasse fut ancien Envoyé spécial du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en juin 2002, alors que le Ghanéen Kofi Annan était en fonction au niveau de l’Institution internationale.

Mais la première audience à laquelle a eu droit Mankeur Ndiaye, par ailleurs ancien Ministre des Affaires étrangères, c’est celle que le président de la République, Macky Sall, lui a accordée, le 27 avril dernier au palais de la République. ‘’Nous avons échangé sur la Minusca et les prochains déploiements de troupes en République centrafricaine (RCA)’’, révèle-til au sortir de la rencontre. Audience qui sera suivie par celle accordée le 4 mai dernier par le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Idrissa Seck. Une rencontre qui a eu pour cadre le siège de cette institution qui conseille le gouvernement dans les domaines évoqués.

Avant ces rencontres au sommet, Mankeur Ndiaye avait eu des séances de travail avec le chef d’Etat-major général des Armées, le général Cheikh Wade, entouré de ses collaborateurs dont les colonels Antoine Koré, Lamine Diouf et Magatte Ndiaye. Même cérémonial avec le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine, avec qui il a eu à discuter du contexte sécuritaire en RCA et le prochain déploiement de forces de réaction rapide autorisé par l’Etat du Sénégal. Le directeur général de la Police nationale du Sénégal, Ousmane Sy (remplacé depuis le 21 avril dernier par Seydou Bocar Yague) recevait à la même date du 16 avril 2021, le chef de file de la Minusca. Ousmane Sy avait à ses côtés le commissaire divisionnaire Cheikh Mbackiou Faye.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, jeudi, une résolution visant à prolonger le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 15 novembre 2021. Consignée dans la Résolution 2552, cette décision qui indique un haut niveau de confiance du Conseil de sécurité dans la Minusca, renforce la présence des Casques bleus dont le nombre devrait aller jusqu'à environ 15 000 hommes. C’est ainsi que 2 750 militaires et 940 policiers devront grossir les rangs des troupes, suite à une requête du secrétaire général de l’ONU et du chef de la Minusca, après un durcissement des attaques depuis la fin 2020.

Quid du Sénégal ?

Le Sénégal qui, jusqu’à récemment, fournissait ses hélicoptères d’attaque à la Minusca, fait partie des quatre pays cités pour alimenter les composantes militaire et de police (gendarmerie compris). Toutes choses qui font que le budget de la Minusca est désormais estimé à plus d’un milliard de dollars.

Cela fait suite à la dernière Présidentielle centrafricaine qui a été menée avec succès jusqu’à son terme, avec la nomination de l’actuel président Faustin-Archange Touadéra. A l’issue d’un scrutin sous haute tension, le 27 décembre 2020, Mankeur Ndiaye a reçu le soutien des membres du Conseil qui ont fermement condamné les attaques et redit leur soutien aux efforts déployés par le Représentant spécial du secrétaire général, Mankeur Ndiaye, et par la Minusca, ‘’pour mettre en œuvre le mandat de la mission, grâce à une posture proactive et robuste’’, tout en rappelant qu’il importait que la mission dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat et assurer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix des Nations Unies.

La Minusca a été créée, le 10 avril 2014, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, afin de protéger les civils centrafricains. Le Centrafrique est, depuis 2012, en proie à une guerre civile liée à des causes à la fois ethniques et religieuses. Le général Babacar Gaye est le premier Représentant spécial et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine (Minusca), créée par la résolution 2149 du Conseil de sécurité datée du 10 avril 2014. C’est le 16 juillet 2014 que le secrétaire général des Nations Unies d’alors, Ban Ki-moon, le nomme à ce poste, alors qu’il assurait, depuis juin 2013, le poste de Représentant spécial et Chef du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (Binuca).

Mankeur Ndiaye a, quant à lui, été porté à la tête de la Minusca, le 6 février 2019, à la place de M. Parfait Onanga-Anyanga du Gabon, qui dirigeait la mission depuis août 2015. Diplomate de carrière, M. Ndiaye a été ambassadeur du Sénégal en France (2012) et au Mali (2010-2012). Il a également occupé le poste de Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de 2003 à 2009. Puis ministre des Affaires étrangères du Sénégal de 2012 à 2017. De 1997 à 2003, M. Ndiaye a travaillé à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies, à New York, entre autres

AMADOU FALL