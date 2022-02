Les premiers athlètes à prendre part aux Jeux olympiques, en 1964 à Tokyo, ont été honorés, hier, par le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss). Les quatre légendes encore en vie, Amadou Gakou, Mamadou Sarr, Malang Mané et Mambaye Ndiaye, ont été donnés en exemple aux jeunes athlètes pour les prochaines joutes sportives dont les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026.

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) n’a pas oublié les anciens sportifs. Une cérémonie a été organisée, hier, pour magnifier les premiers représentants du Sénégal à une phase finale de Jeux olympiques. Il s’agit des athlètes qui ont pris part aux JO de Tokyo-1964. Les quatre légendes encore en vie ont reçu les hommages du président du Cnoss et de tous les membres de la grande famille olympique.

‘’En tant que légendes vivantes des Jeux olympiques de Tokyo-1964, vous faites partie de la première génération d'athlètes ayant représenté le Sénégal indépendant aux JO, et donc à avoir écrit les premières pages de l'olympisme national’’, a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye à l’endroit d’Amadou Gakou, ancien champion du Sénégal et recordman du 400 m jusqu'à nos jours ; Mamadou Sarr, ancien champion du Sénégal du 400 m haies ; Malang Mané, ancien champion du Sénégal du 100 m ; et Mambaye Ndiaye, ancien champion du Sénégal du 800 m.

En célébrant ces ‘’dignes fils’’ du Sénégal qui ont ‘’hissé haut le flambeau de l'olympisme’’, le président du Cnoss veut les ‘’montrer en exemple aux jeunes générations’’. ‘’Le rôle des anciens est de transmettre le souvenir aux plus jeunes, chargés, à leur tour, de faire fructifier l'héritage. Vous faites certainement partie de ceux-là qui ont inspiré nos Lions du football qui remportent le trophée continental tant attendu par l'ensemble du peuple sénégalais depuis fort longtemps’’.

Pour leur part, ces anciennes gloires ont salué ce geste de reconnaissance du Cnoss à leur égard. ‘’On l’a attendu pendant longtemps ; merci. Cela nous fait énormément plaisir. C’est une reconnaissance pour nos réalisations sportives’’, s’est félicité le porte-parole des quatre olympiens, Mamadou Sarr. Ce dernier fonde beaucoup d’espoir sur la jeune génération.

Selon lui, la jeunesse sénégalaise est ‘’pétrie de qualités. ‘’On a bon espoir pour les Jeux olympiques de la jeunesse, avec l’élan victorieux au Sénégal, que nous allons faire de bonnes choses. Nos enfants sont pétris de qualités, mais il faut qu’on les suive’’. L’ancien spécialiste du 400 m haies a recommandé de ‘’rééquiper le scolaire, les stades de l’Uassu, pour faire de grandes choses’’.

Les premiers olympiens sénégalais ont donné leur engagement à accompagner le Cnoss dans cette mission. ‘’Nous sommes à vos côtés. Notre honneur serait d’amener le Sénégal au firmament’’.

LOUIS GEORGES DIATTA