L’arrivée d’un nouvel entraineur sur le banc suscite toujours des interrogations sur le système de jeu, mais aussi, le sort de certains joueurs de l’effectif. Cela est valable pour les Sénégalais de Chelsea, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy, et de Leipzig, Abdou Diallo, qui ont un nouveau coach dans leurs clubs respectifs.

Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo connaissent leur nouvel entraineur. Chelsea a annoncé l’arrivée de Graham Potter pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc. À 47 ans, Potter quitte Brighton, qu'il avait rejoint en 2019, pour les Blues, pour les cinq prochaines saisons. Le technicien anglais a réussi un bon début de saison avec les Seagulls qu’il a hissés à la 4e place de Premier League, avec 13 pts. Brighton a obtenu 4 victoires, dont l’éclatant succès sur la pelouse de Manchester United (1-2), un nul et une défaite. L’ancien défenseur de Southampton aura la lourde tâche de remettre sur les rails l’équipe de Chelsea (6e, 10 pts) qui traverse une mauvaise passe depuis le début de la saison. Le dernier faux-pas des Blues à Zagreb (1-0) en C1 a précipité le départ de l’entraineur allemand qui a entamé la saison en dents-de-scie, surtout après la déroute face à Leeds (3-0).

Quand à Leipzig, qui connait également une entame poussive (11e, 7 pts), il a débarqué Tedesco à la suite de la lourde défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk (1-4), ce mardi en Ligue des champions. Son successeur Marco Rose, officialisé hier, devra très vite redresser le RBL. L'ancien coach de Gladbach et de Dortmund s'est engagé pour un contrat de deux ans.

Mais ces changements sur le banc de Chelsea et Leipzig constituent-ils des menaces pour les Sénégalais qui y évoluent ?

Mendy en sursis

Concernant Édouard Mendy, les choses sont plus ou moins sérieuses, compte tenu de la sensibilité du poste de gardien de but. L’ancien Rennais était déjà dans l’œil du cyclone, à cause de ses erreurs répétitives qui ont coûté des points à son équipe. C’était notamment le cas lors de la lourde défaite (3-0) contre Leeds United en Premier League où le Sénégalais avait été fautif sur le premier but. Il avait été mis en garde par Tuchel qui a d’ailleurs mis à exécution ses menaces en titularisant Kepa à la place de Mendy contre le Dynamo Zagreb.

Avec la venue de Potter, son statut de titulaire indiscutable ne sera-t-il pas remis en cause ? En dépit de ses errements de début de saison, Mendy peut compter sur ses brillantes performances réalisées durant ses deux dernières saisons à Londres. Et la titularisation du portier espagnol n’a pas changé les choses pour Chelsea. Dans tous les cas, il a intérêt à se ressaisir au plus vite. La prochaine sortie des Blues est prévue, ce samedi, sur la pelouse de Fulham, pour la 7e journée de Premier League. Sa titularisation ou pas sera un indicateur sur les desseins de son nouveau coach en ce qui concerne ce poste stratégique.

Koulibaly et Diallo en état de grâce

Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo ont la similarité d’être arrivés cet été dans leurs clubs respectifs. Le fait de débarquer fraichement leur donne encore le temps de s’adapter et faire tourner cette nouvelle donne en leur faveur. Le capitaine des Lions a néanmoins effectué quelques apparitions sous le maillot de Chelsea. L’ancien défenseur central de Naples a alterné les bonnes et moins bonnes prestations. Il a réussi ses débuts à Londres, avec notamment un but inscrit lors du nul (2-2) face à Tottenham. Mais l’ancien Messin a donné un mauvais signal, la journée suivante contre Leeds.

Pendant que son équipe prenait l’eau (3-0) sur la pelouse des Blancs, KK26 n’a pas mieux trouvé que de se faire expulser par l’arbitre pour un second carton jaune. Après avoir purgé un match de suspension, il a du mal à rassurer les fans des Blues. D’ailleurs, il a commencé à essuyer les critiques de certains sur les réseaux sociaux. L’ancien entraineur du Milan AC n’a pas manqué de relever les ‘’difficultés de Koulibaly à Chelsea’’. ‘’À Naples, il faisait tout par lui-même. Ses problèmes dépendent maintenant de la vitesse avec laquelle ils jouent en Angleterre. C’est la même vitesse que celle utilisée par l’Udinese pour donner du fil à retordre à la Roma’’, a déclaré en début de semaine Fabio Capello, qui lui a conseillé de s’adapter à la vitesse du jeu anglais.

Pour sa part, Abdou Diallo n’a seulement joué qu’un seul match avec le RB Leipzig. C’est lors de la défaite (1-4) qui a coûté son poste à Tedesco. Avec la venue de Rose, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a toutes les possibilités de s’imposer dans la charnière centrale du club. Reste à savoir si le nouveau coach lui donnera tout de suite sa chance. Ce qui est fort probable, surtout que Leipzig accueillera Dortmund, une équipe que connait bien Diallo, pour y avoir évolué une saison (2018-2019).

LOUIS GEORGES DIATTA