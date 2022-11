La situation sociopolitique et économique difficile qui prévaut dans leurs pays respectifs, notamment le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, préoccupe les évêques de la sous-région ouest-africaine. Ils ont exprimé leurs inquiétudes, à l’occasion de l’Assemblée des évêques de la Conférence épiscopale.

Préoccupés par la crise économique actuelle qui affecte la vie de beaucoup de populations et de la cherté de la vie, les évêques de la sous-région ouest-africaine invitent les gouvernants à consolider les efforts de résilience, pour une meilleure prise en charge des besoins des populations, surtout les plus vulnérables. Ils convient, également, leurs concitoyens à plus de solidarité et encouragent les Caritas diocésaines à se montrer plus attentives et plus proches des populations les plus indigentes.

En outre, face au climat social et politique tendu çà et là dans certains pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, les évêques alertent tous les acteurs sur ‘’les dangers de la division, de la médisance et de la violence’’, avant de rappeler à tous ‘’le devoir d’honnêteté, de loyauté et de respect à l’égard de leurs concitoyens et militants’’. Ils disent avec insistance : ‘’Non à la violence, à la manipulation des consciences et des opinions’’, avant d’attirer l’attention de tous, surtout les jeunes, sur ‘’l’usage responsable et respectueux des réseaux sociaux’’.

La question de la sécurité dans leurs pays et dans la sous-région les inquiète aussi. Dans la mesure où ils disent avoir noté ‘’une montée progressive d’une violence multiforme due parfois à des idéologies qui prônent l’exclusion et l’intolérance basée sur la religion, l’origine, la culture, l’ethnie ou l’appartenance politique’’.

Fort de ce constat, les 12 évêques ayant pris part à la Conférence épiscopale, samedi dernier, invitent les populations ‘’à plus d’ouverture, de tolérance, de dialogue’’ et les autorités ‘’à la vigilance et à la promotion de la justice, l’équité, de la paix et de la cohésion sociale’’.

Retard travaux université catholique de Ziguinchor

Ce n’est pas tout. Les évêques déplorent également l’état d’avancement du projet d’installation de l’Unité universitaire de Ziguinchor (UUZ) à Coubalang. ‘’Face aux obstacles que rencontre le déploiement du projet sur le terrain, malgré les énormes investissements consentis et les multiples démarches’’, les évêques expriment leur vive inquiétude et appellent de leurs vœux ‘’une initiative qui veut contribuer au développement du pays’’.

‘’Nous exhortons les responsables du projet à trouver urgemment une alternative viable’’, déclarent-ils.

NFALY MANSALY