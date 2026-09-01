Sur les réseaux sociaux, quelques lignes sous un film peuvent désormais peser autant qu'une véritable critique

Autrefois, le spectateur attendait la sortie d'un journal, la chronique d'un spécialiste ou l'émission d'un critique pour savoir si un film méritait le détour. Aujourd'hui, quelques secondes après le générique, les commentaires des internautes envahissent les réseaux sociaux. Une impression, une déception, un coup de cœur, chacun peut désormais donner son avis et participer à la réception d'une œuvre.

Sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ou les plateformes de streaming, les espaces de commentaires sont devenus de véritables lieux de discussion autour du cinéma. « Le film est trop long », « le scénario est incroyable », « la fin m'a déçu », « cet acteur joue parfaitement son rôle » : des réactions spontanées qui ressemblent parfois à de petites critiques cinématographiques.

Le phénomène est particulièrement visible chez les jeunes. Après avoir regardé un film ou une série, ils ne se contentent plus de consommer l'œuvre. Ils la commentent, la notent, la recommandent ou la déconseillent. Certains développent même une véritable argumentation sur le scénario, la mise en scène, le jeu des acteurs ou encore la qualité de l'image.

Cette transformation bouleverse progressivement la place traditionnelle du critique de cinéma. Pendant longtemps, la critique reposait sur une expertise, une connaissance de l'histoire du cinéma et une capacité à analyser une œuvre avec distance. Désormais, la parole du public circule immédiatement et peut toucher des milliers de personnes. Un simple commentaire peut ainsi influencer la perception d'un film. Une publication devient virale, une vidéo accumule les vues et, en quelques heures, une œuvre peut être présentée comme un chef-d'œuvre ou, au contraire, comme une grande déception.

Mais commenter n'est pas nécessairement critiquer. La frontière mérite d'être posée. Le commentaire exprime souvent une réaction personnelle et immédiate. La critique, elle, cherche généralement à dépasser le simple « j'aime » ou « je n'aime pas » pour expliquer les qualités et les limites d'une œuvre. Pour autant, les commentaires des internautes ne doivent pas être considérés comme une parole sans valeur. Ils témoignent de la manière dont les films sont reçus par leur véritable public. Ils révèlent les émotions, les attentes et parfois les frustrations des spectateurs.

Au Sénégal, où les réseaux sociaux occupent une place importante dans les habitudes culturelles, cette évolution ouvre également de nouvelles possibilités pour le cinéma local. Un film peut être discuté, défendu ou critiqué directement par son public, sans attendre nécessairement le passage dans les médias traditionnels.

Les limites de la démocratisation de la parole cinématographique

Cette démocratisation de la parole cinématographique présente toutefois ses limites. Les réactions peuvent être influencées par les tendances, les phénomènes de groupe ou les campagnes de promotion. Une œuvre peut également être jugée rapidement, parfois sur la base d'une bande-annonce, d'un extrait ou d'une scène devenue virale.

Le commentaire numérique devient donc un nouvel indicateur de réception, mais il ne remplace pas totalement le regard professionnel. Entre l'émotion immédiate du spectateur et l'analyse construite du critique, deux paroles différentes peuvent désormais cohabiter.

Le cinéma n'est plus seulement regardé dans les salles. Il se poursuit dans les téléphones, les publications et surtout dans les espaces de commentaires. Là où le spectateur se contentait autrefois d'applaudir ou de quitter la salle en silence, il dispose aujourd'hui d'un espace pour raconter ce qu'il a vu. Une nouvelle critique est peut-être née, celle d'un public qui ne veut plus seulement regarder les films, mais aussi prendre la parole sur ce qu'il vient de voir.

Fatou Ba