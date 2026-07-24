Dans son nouvel essai, la psychiatre sénégalaise explore les fragilités humaines et les ressources qui permettent de se relever

La cérémonie de présentation de Mosaïque d’humanité, ouvrage du Dr Katy Sène Mbaye, hier, a été l’occasion d’un moment de réflexion autour de l’humain, de ses fragilités et de sa capacité à surmonter les épreuves. Psychiatre depuis plus de trente ans, l’auteure livre, à travers cet essai réflexif et témoignage, une œuvre nourrie par son expérience professionnelle et personnelle, entre l’Afrique et l’Europe.

Sous-titré Réflexion d’une psychiatre entre deux mondes, le livre plonge le lecteur au cœur des réalités humaines. Souffrance, solitude, violence, résilience, interculturalité, modernité et quête de paix intérieure traversent une réflexion qui dépasse largement le cadre de la psychiatrie. « Ce n’est pas un livre de psychiatrie. C’est un livre qui n’impose pas de vérité et qui ne donne pas de conseils.

C’est un livre qui invite à une réflexion, à une pause », explique le Dr Katy Sène Mbaye. Dans une société marquée par la vitesse, le stress et l’anxiété, elle appelle ainsi à une forme de respiration intérieure, nécessaire pour retrouver une meilleure qualité de vie psychique. Le titre Mosaïque d’humanité résume à lui seul la philosophie de l’ouvrage. Pour l’auteure, l’humanité est constituée d’une multitude de fragments, à l’image d’une mosaïque où chaque pièce possède sa singularité. Pris isolément, ces fragments peuvent sembler insignifiants. Assemblés, ils composent pourtant une œuvre harmonieuse.

Une métaphore qui renvoie à la diversité des individus et à la nécessité de vivre ensemble malgré les différences. Cette réflexion conduit également Katy Sène Mbaye à interroger les relations humaines, notamment au sein de la famille. La place du père, de la mère, de l’enfant et de la femme y occupent une place importante. Pour la psychiatre, les tensions familiales ne signifient pas nécessairement la disparition des liens. Elles peuvent, au contraire, être l'occasion de les renforcer à travers la reconnaissance de l’autre et de sa singularité.

L’auteure insiste notamment sur la notion d’« altérité », qu’elle considère comme essentielle dans les rapports humains. Reconnaître que l’autre est différent, accepter ses individualités et renoncer à vouloir imposer sa propre manière de penser constituent, selon elle, les bases d’une relation plus apaisée. Son expérience de psychiatre nourrit naturellement cette réflexion. Mais, précise-t-elle, le rôle du professionnel n’est pas de reconstruire seul la vie de ceux qui souffrent. « Moi, je les accompagne. Ce sont les patients qui font leur chemin de vie », souligne-t-elle, rappelant ainsi la capacité de chacun à devenir acteur de sa propre reconstruction. À travers Mosaïque d’humanité, Katy Sène Mbaye propose donc moins une réponse qu’une invitation à s’interroger. Son ouvrage rappelle que derrière chaque individu se cachent une histoire, des blessures, des fragilités, mais aussi des ressources insoupçonnées.

Entre l’Afrique et l’Europe, entre la science et l’expérience humaine, la psychiatre pose un regard sensible sur une société en quête de repères. Son message est simple , l’humain reste au centre de tout. Fragile, parfois blessé, mais toujours capable de résilience. Avec Mosaïque d’humanité, le Dr Katy Sène Mbaye invite finalement chacun à ralentir, à regarder autrement l’autre et à entreprendre cette « balade intérieure » nécessaire pour mieux comprendre l’être humain, mais aussi pour retrouver, en soi, les chemins d’une paix possible.

Fatou Ba