Le mythique duo formé par Didier Awadi et Duggy Tee donne rendez-vous au public le 8 août au Grand Théâtre national. Entre souvenirs, hommages et projets, PBS entend célébrer une aventure qui dépasse largement la musique.

Le Positive Black Soul (PBS) célèbre 37 ans d’une histoire étroitement liée à celle du hip-hop sénégalais et africain. Didier Awadi et Amadou Barry, alias Duggy Tee, ont officiellement lancé les festivités, ce mercredi 22 juillet, lors d’une conférence de presse organisée au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. Le duo y retrouvera son public le samedi 8 août pour un concert présenté comme le point d’orgue de cet anniversaire. Fondé en 1989, PBS a traversé les générations, les modes et les transformations de l’industrie musicale sans renoncer à son identité. Depuis ses débuts, le groupe ne conçoit pas le hip-hop comme un simple divertissement, mais comme un moyen de porter une parole, de défendre des valeurs et de participer au débat public.

La rencontre avec la presse a ainsi pris des allures de retrouvailles. Entourés de compagnons de route et de plusieurs figures du mouvement hip-hop, Awadi et Duggy Tee ont revisité près de quatre décennies de musique, d’engagement et de transmission. Mais, pour les deux artistes, cet anniversaire ne se résume pas à regarder dans le rétroviseur. Il est aussi l’occasion de remercier celles et ceux qui ont contribué à construire cette aventure et d’envisager la suite. Récemment élevés au rang d’officiers de l’Ordre national du Lion, les deux membres de PBS ont accueilli cette distinction avec humilité. Ils y voient moins une consécration personnelle qu’une reconnaissance accordée à toute une génération. « Ce n’est pas seulement Awadi et Duggy Tee qui ont été décorés, mais tout un esprit », ont-ils souligné, associant cet honneur à l’ensemble de la communauté hip-hop. Cette distinction nationale vient couronner un parcours déjà largement reconnu au-delà des frontières du Sénégal. Elle revêt néanmoins une importance particulière pour le duo, qui a tenu à saluer la fidélité du public sénégalais. Durant près de quatre décennies, PBS a grandi avec lui, accompagnant plusieurs moments marquants de l’histoire contemporaine du pays.

Une histoire faite de rencontres

L’émotion était particulièrement perceptible lorsque les deux artistes ont évoqué les hommes et les femmes qui ont contribué à leur parcours. Ils ont notamment rendu hommage à Aziz Coulibaly, présenté comme l’un de ceux qui ont fortement encouragé les débuts du groupe. Awadi et Duggy Tee ont également salué plusieurs acteurs de la première génération du hip-hop sénégalais, parmi lesquels Matador, Fou Malade et Dabrains. Des artistes et compagnons de route avec lesquels ils ont partagé les premières années d’un mouvement encore en quête de reconnaissance.

Les souvenirs ont aussi ramené le duo aux années de lutte et d’engagement, notamment à la période électorale de 2000. À cette époque, le hip-hop s’était imposé comme un puissant instrument d’expression citoyenne. Il permettait à une jeunesse de faire entendre sa voix, d’interroger la société et de prendre part au débat national. Cette dimension militante demeure au cœur de l’identité du groupe. Pour Awadi et Duggy Tee, PBS n’a jamais été uniquement un projet musical. « Au-delà de la musique, c’est une mission », ont-ils martelé. Une mission consistant, selon eux, à rester utiles, à représenter la jeunesse et à défendre une certaine idée du Sénégal et de l’Afrique.

Très tôt, Positive Black Soul a compris la nécessité d’ouvrir le hip-hop sénégalais au monde. Cette ambition internationale a conduit le groupe à travailler avec des artistes et des professionnels de renom. L’album New York-Paris-Dakar constitue, à ce titre, l’une des étapes majeures de sa carrière. Awadi et Duggy Tee sont revenus avec enthousiasme sur la genèse de ce projet, enregistré dans des conditions exceptionnelles pour l’époque. L’album leur a notamment permis de rencontrer des figures importantes de la culture hip-hop mondiale. Leur collaboration avec KRS-One reste l’un des souvenirs les plus marquants de cette période. Au-delà du travail artistique, cette rencontre a donné naissance à une relation d’amitié et de respect fondée sur une culture commune. Avec cet album, PBS a franchi un nouveau cap. Le groupe a gagné en visibilité et s’est imposé sur les scènes internationales. Les tournées qui ont suivi ont contribué à faire découvrir une autre image du hip-hop africain et à renforcer la place du Sénégal dans ce mouvement. Les deux artistes ont également évoqué leurs concerts au Théâtre national Daniel Sorano, où ils avaient relevé le défi de remplir la salle deux jours de suite. Une initiative audacieuse pour l’époque, qui a contribué, selon eux, à ouvrir la voie à une nouvelle manière de célébrer les anniversaires de carrière dans le paysage musical sénégalais.

Un nouveau défi au Grand Théâtre

Trente-sept ans après leurs débuts, Awadi et Duggy Tee conservent cette volonté de repousser les limites. Le concert du 8 août au Grand Théâtre national est présenté comme un nouveau défi. Positive Black Soul promet une expérience qui ne se limitera pas à l’enchaînement de ses titres les plus connus. « On a envie que les gens viennent voir quelque chose qu’ils n’imaginent pas », ont annoncé les deux artistes, sans dévoiler les surprises prévues. Ils entendent faire de cette soirée un moment de communion entre les différentes générations du hip-hop sénégalais. Car, pour PBS, cet anniversaire n’est pas seulement celui d’un groupe. Il constitue également un hommage à tout un mouvement. Dans un contexte où les réseaux sociaux sont parfois marqués par les discours de haine, la xénophobie et les divisions, Awadi et Duggy Tee ont appelé à préserver l’unité. Selon eux, les égos doivent s’effacer devant l’intérêt collectif et la construction du Sénégal. Ce message prolonge une ligne défendue depuis les débuts du groupe. Malgré les divergences, les désaccords et les différences de caractère, PBS revendique un solide esprit de fraternité. « Il y a de l’amour sincère. Il y a un esprit de famille beaucoup plus important que la musique », ont-ils expliqué.

Le duo ne cache pas que ces 37 années ont aussi été marquées par des turbulences, des moments de doute et des épreuves. Mais le lien humain et la passion ont permis de préserver l’essentiel.

Et l’histoire est loin d’être terminée. Positive Black Soul prépare un documentaire consacré à son parcours ainsi qu’un nouvel album. D’autres scènes et rencontres sont également annoncées. Après 37 ans, PBS continue ainsi de faire du hip-hop une manière de vivre, de penser et de transmettre.

Fatou Ba