Le départ de Mor Tallah Guèye, alias Nitdoff, de la présidence du Conseil d'administration du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) ouvre la bataille pour sa succession. Déjà en campagne depuis plusieurs semaines, l'artiste Red Black apparaît comme le premier candidat déclaré à cette fonction stratégique.

Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) s'apprête à changer de président du Conseil d'administration. À la veille du Conseil des ministres, Mor Tallah Guèye, plus connu sous le nom de Nitdoff, a annoncé sa démission de cette fonction, invoquant des raisons politiques et personnelles. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le rappeur affirme quitter ses responsabilités au nom de sa fidélité à ses convictions.

« Je démissionne de mon poste de président du Conseil d'administration du FDCUIC », écrit-il, avant d'expliquer avoir soutenu le projet politique porté par Pastef au nom de la souveraineté, de la rupture avec le système et de la transformation du Sénégal. Selon lui, l'évolution récente de la situation politique ne correspond plus aux idéaux qui avaient motivé son engagement. « Je refuse d'être complice de cette dérive », affirme-t-il, dénonçant ce qu'il considère comme un retour progressif des pratiques qu'il avait combattues. Pour l'artiste, cette démission constitue davantage un acte de cohérence politique qu'un simple départ administratif. « L'engagement ne se limite pas à un poste, mais réside avant tout dans la fidélité à ses principes », conclut-il.

Cette démission ouvre immédiatement la question de la succession à la tête du FDCUIC. Depuis plusieurs semaines, l'artiste mène ouvertement campagne pour accéder à la présidence du Conseil d'administration du Fonds. Une démarche inédite pour cette institution, où les ambitions se manifestaient jusqu'ici de manière beaucoup plus discrète. À travers des affiches et différents supports de communication, le candidat revendique son expérience dans les cultures urbaines et met en avant sa connaissance du secteur, sa vision stratégique ainsi que son engagement en faveur de la jeunesse. Son slogan est explicite : « M. Red Black pour PCA du FDCUIC ».

Si Red Black est aujourd'hui le seul à afficher publiquement ses ambitions, rien n'indique qu'il sera l'unique prétendant. Mais il faut le dire, la désignation du président du Conseil d'administration relève exclusivement des autorités compétentes. Ce n’est ni par vote, ni par élection. Le calendrier intrigue toutefois plusieurs observateurs.

La campagne de Red Black avait été lancée bien avant l'annonce officielle de la démission de Nitdoff, alimentant les commentaires dans le milieu des cultures urbaines. Quoi qu'il en soit, la succession de Nitdoff ouvre une nouvelle séquence pour le FDCUIC, un outil stratégique de financement des cultures urbaines et des industries créatives. Entre les considérations politiques, les ambitions personnelles et les attentes des acteurs culturels, le choix du prochain président du Conseil d'administration sera particulièrement suivi.