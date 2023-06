La première édition du festival de films de femmes (Cinefemfest) se tiendra du 16 au 18 juillet 2023 sur l'île de Gorée. ‘’Le Cinefemfest est un symposium qui essaie de rechercher, d’analyser et de célébrer la portée féministe des films sélectionnés. Le Cinefemfest s’attelle à utiliser ces films produits par des Africains comme outils d’éducation populaire pour promouvoir une égalité de genre allant dans le sens d’une plus grande transformation sociétale en Afrique.

Le Cinefemfest est organisé sous forme de retraite, sous la formule symposium-festival, avec des débats privés de type académique et des présentations pour utiliser la recherche, l’action et la pédagogie participative pour impulser une réflexion tout en valorisant le travail des cinéastes écrivaines en journée, des projections de films et un programme ouverts au grand public en soirée’’, fait-on savoir dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’La dimension féministe est importante dans le sens qu’un film n’est pas en soi féministe ou engagé, à moins que son auteur ne le réclame ouvertement. Cependant, les films, de par la lecture que l’on en fait, peuvent avoir une portée éducative ou de sensibilisation distinctive et importante’’, lit-on dans le communiqué.

...Cette première édition a pour thème ‘’Héritages’’ et se veut un hommage à deux illustres cinéastes disparues, feues Safy Faye et Khady Sylla. En effet, lit-on dans le communiqué, ‘’elles sont des pionnières dans la cinématographie avec des œuvres de haut niveau qui méritent d’être découvertes et relayées bien après leur disparition’’. Par ailleurs, ‘’le Cinefemfest, en se voulant un festival où l’on montre des films, et un symposium où l’on produit une recherche en plus de communications scientifiques sur des films et un espace bienveillant d’échanges, est aussi un espace de mise en réseau de différents profils (artistes et acteurs/actrices culturels chercheurs, décideurs politiques, journalistes, membres du gouvernement ou du secteur privé) et se démarque ainsi de ce qui a été fait jusqu’à présent’’.

D’après les organisatrices, ‘’le Cinefemfest va au-delà d’un festival portant sur le thème ‘Femmes et cinéma’, mais allie la célébration de films pertinents faits par des Africains à la recherche-action, d’où son nom : le festival africain du film et de la recherche féministes’, en wolof : Gëstu Naataal i Jigeen et en anglais ‘The African Feminist Film and Research Festival’. Le profil multidisciplinaire des porteuses de Cinefemfest est un grand atout allant dans le sens d’une inclusion des perspectives des sciences sociales et humaines, de l’art et de la communication’’.