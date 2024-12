Le dernier classement Fifa publié ce jeudi n’a pas connu de grands changements par rapport à celui de novembre. Le Sénégal stagne à la 17e place mondiale. Les chapeaux du tirage au sort de la Can-2025 devraient être établis selon ce classement.

La Fifa a publié le classement du mois de décembre, hier jeudi, le dernier de l’année 2024. Le Sénégal a conservé la 17e place acquise au mois de novembre, grâce aux 10,12 points empochés à la suite de ses deux victoires contre le Burkina (0-1) et le Burundi (2-0), comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Can-2025. Au plan continental, l’équipe sénégalaise reste à la 2e place, derrière le Maroc (14e mondial), qui a reculé d’un rang au classement général malgré ses larges victoires face au Gabon (1-5) et au Lesotho (7-0).

Du fait de l’inexistence de fenêtre internationale (seulement 21 matches disputés depuis la trêve de novembre), le tableau est resté pratiquement inchangé. L’Argentine finit en tête. La France (2e) et l’Espagne (3e) complètent le podium de l’année 2024. L’Angleterre (4e) le Brésil (5e), le Portugal (6e), les Pays-Bas (7e), la Belgique (8e), l’Italie (9e) et l’Allemagne (10e) conservent leur rang dans le Top 10.

Aucun mouvement n’est à signaler dans le Top 100. Il faut aller en deçà pour noter des changements dans le classement. Le Vietnam (114e, +2) a réalisé la meilleure progression en termes de places en se hissant de deux rangs. Pour sa part, Hong Kong, Chine (155e, +1) récolte le plus grand nombre de points (+4,18) et gagne une place. La Gambie (125e, +1) et le Lesotho (149e, +1) sont les deux pays africains à avoir terminé l’année sur une notre positive. Huit autres en ont fait autant. Il s’agit de l’Inde (126e, +1), des Îles Salomon (147e, +1), Singapour (160e, +1), Cuba (163e, +1), Sainte Lucie (167e, +1), Malte (168e, +1), les Samoa américaines (187e, +1) et Gibraltar (196e, +1).

L’année 2024 a battu le record de matches disputés sur une année civile, avec 1181 rencontres internationales. L’Angola (85e) a livré le plus de matches en 2024 (21) et pourra se targuer d’avoir réalisé la meilleure progression sur l’année écoulée. En grimpant de 32 places par rapport à 2023, les Palancas Negras font mieux que la Jordanie (64e, +23), et les Fidji (148e, +20).

Les Lions dans le chapeau 1

Le président de la Caf a annoncé que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, Maroc 2025, se tiendra le 27 janvier 2025, à Rabat, au Maroc. Le prochain classement mondial masculin devant être publié le 3 avril 2025, celui de ce mois servira de base pour l’établissement des chapeaux. Sous réserve d’une officialisation par la Caf, le Sénégal (2e Afrique) sera tête de série et donc va figurer dans le chapeau 1 avec les cinq autres pays que sont le Maroc (1er, 14e mondial), pays hôte, l’Égypte (3e, 33e mondial), l’Algérie (4e, 37e mondial), le Nigeria (5e, 44e mondial) et la Côte d’Ivoire (6e, 46e mondial). Les principaux outsiders tels que le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l’Afrique du Sud, la RD Congo et le Burkina Faso composeront le deuxième chapeau. Le chapeau 3 sera occupé par le Gabon, l’Angola, la Zambie, l’Ouganda, la Guinée Équatoriale, et le Bénin. Enfin le quatrième et dernier chapeau contiendra le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana.

LOUIS GEORGES DIATTA