La 145e édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi aura lieu du 30 au 31 janvier 2025. Le thème de cette année est “Valeurs islamiques et développement durable, à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi”.

Les 30 et 31 janvier prochains, Camberène, Ngor et Yoff vibreront encore au rythme de la commémoration du 145e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi. Mais en attendant ce grand événement, le comité d'organisation a pris les devants, à l'occasion d'une conférence de presse, pour décortiquer la thématique centrale de cette année, ‘’Valeurs islamiques et développement durable, à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi’’.

“Les valeurs islamiques sont une notion générique qui pourrait s'entendre comme étant l'ensemble des qualités requises chez un bon musulman : tolérance, bonté, charité, patience, honnêteté, la justice, le respect, etc.”, révèle le vice-président du comité d'organisation Daouda Mbaye.

Celui-ci d'enchaîner avec la deuxième partie du sujet. “Quant au développement durable, il renvoie, d'un point de vue laïc, à la façon dont nous devons vivre aujourd'hui si nous aspirons à des lendemains meilleurs en répondant aux besoins actuels sans compromettre les chances des générations futures de satisfaire les leurs. Il s'agit donc de développer des modèles économiques qui favorisent l'efficacité des ressources, la stabilité sociale et la protection de l'environnement, entre autres”.

Selon, M. Mbaye, vu sous cet angle, le développement durable est en réalité une “valeur islamique”. En effet, à l'en croire toujours, “l'islam ne conçoit pas le développement que du point de vue matériel, mais de façon plus englobante, mettant en parfaite congruence des considérations certes matérielles, mais également spirituelles, sociales, environnementales pour un équilibre harmonieux”.

Daouda Mbaye fait ainsi savoir qu'il est nécessaire de puiser chez Seydina Limamou Lahi pour alimenter les débats. “À cet égard, passer en revue les enseignements du guide attendu à la fin des temps pour la restauration de la justice et de l'équité me semble d'une urgence impérieuse”.

Préparatifs : un état des lieux satisfaisant

Dans sa communication, le vice-président du comité d'organisation a évoqué l'état des préparatifs. “Les travaux ont été engagés suivant la vision définie par le khalife. En outre, un CRD, sous la conduite du gouverneur de Dakar, a été tenu ce lundi. Cette rencontre nous a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines. Et des assurances nous ont été données pour leur satisfaction en ce qui concerne la santé, l’hygiène, la sécurité, la communication, l'assainissement, etc.”.

“Il y aura une réunion nationale avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour discuter en profondeur de tout cela. On ose espérer que tout sera fin prêt pour une organisation optimale de cette 145e édition de l'anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi”.

