Le nouveau ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement, Dr Bakary Sarr, a décliné les grandes orientations de son action lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Alioune Sall.

Face aux mutations du paysage médiatique et aux exigences croissantes de transparence, Bakary Sarr entend repositionner la communication publique au cœur de l'action gouvernementale. Plaçant ainsi son mandat sous le signe de la modernisation de la communication publique et du renforcement du secteur des médias, il a insisté sur la nécessité d'adapter les politiques publiques à un environnement marqué par l'accélération du numérique, l'essor des réseaux sociaux et les nouvelles exigences citoyennes en matière de transparence. Selon lui, la communication institutionnelle doit devenir un véritable outil de gouvernance, de cohésion sociale et de rapprochement entre l'administration et les populations. Dans cette perspective, il entend accompagner la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050 à travers une communication publique jugée plus accessible, plus réactive et davantage tournée vers les préoccupations des citoyens.

Le ministre a salué les réformes engagées ces dernières années dans le secteur des médias, notamment la mise en œuvre du Code de la presse, la création du Conseil national de régulation des médias (CNRM) et les efforts de professionnalisation de la profession. Il a annoncé la poursuite de la révision du Code de la presse afin de l'adapter aux mutations technologiques et aux défis du numérique. Il a également mis en avant l'achèvement du processus d'élaboration du nouveau Code de la publicité, présenté comme un instrument destiné à encadrer les nouveaux supports de communication et à renforcer la transparence dans le secteur publicitaire.

Liberté de la presse

Bakary Sarr a réaffirmé son engagement en faveur de la liberté de la presse, qu'il considère comme un pilier essentiel de la démocratie. Il a promis de travailler à l'amélioration des conditions d'exercice des journalistes, au renforcement de leur protection et à un meilleur accès à l'information publique.

Parmi les chantiers annoncés figurent également le renforcement de la crédibilité de la carte nationale de presse ainsi que le soutien à la viabilité économique des entreprises médiatiques. Le ministre a indiqué vouloir accorder une attention particulière aux mécanismes de financement du secteur, notamment au Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP), tout en explorant de nouveaux dispositifs d'accompagnement de la diffusion et de la production audiovisuelle.

L'innovation, la transition numérique, le pluralisme médiatique et la formation continue des professionnels de l'information figurent également parmi les priorités annoncées.

À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Bakary Sarr a placé cet événement parmi les dossiers majeurs de son département. Il a estimé que cette compétition constitue une occasion de promouvoir l'image du Sénégal à l'international et de valoriser sa jeunesse. Le ministère entend ainsi jouer un rôle central dans la stratégie de communication autour de l'événement afin d'en faire un levier de rayonnement culturel, diplomatique et de cohésion nationale. Le nouveau porte-parole du gouvernement a également identifié la lutte contre la désinformation, les manipulations informationnelles et les fausses nouvelles comme l'un des principaux défis de son département.

Face à ces phénomènes, il préconise une réponse fondée sur le professionnalisme des médias, l'éducation aux médias et la promotion d'une information fiable et vérifiée. Dans ses nouvelles fonctions de porte-parole, Bakary Sarr a annoncé sa volonté de mettre en place une communication gouvernementale plus proactive, cohérente et réactive. Il a insisté sur le droit des citoyens à être régulièrement informés des politiques publiques et des actions de l'État.

Sur le volet des relations avec les institutions, il a enfin indiqué vouloir renforcer les mécanismes de dialogue et de concertation entre les différentes institutions de la République.