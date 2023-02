D’origine allemande et basée au Sénégal, Conny Schneider est saxophoniste et trapéziste. Elle est à l'origine de la création du Gestu Groupe - avec son collègue et ami Ambroise Zinsou - qui mélange musique africaine et jazz.

''J’ai joué de la musique, depuis mon bas âge. En fait, le saxophone, je l’avais vu une fois à la télé et je l’ai tellement aimé que j’ai dit à ma mère que je veux l’apprendre'', renseigne Conny Schneider qui a aussi fait l’école du cirque.

Aujourd'hui, l'artiste capitalise deux savoir-faire. Elle est saxophoniste et trapéziste. Elle a réalisé nombre de clips et des vidéos publicitaires avec trapèze. Elle a, en outre, sorti plusieurs albums avec un groupe qui fait du ska. Il s'agit de Tiefenrausch, un groupe basé à Berlin, en Allemagne.

Établie au Sénégal, Conny Schneider a aujourd'hui mis sur pied le Gestu Groupe avec son collègue et ami Ambroise Zinsou. L'objectif est de former un orchestre qui mélange musique africaine et jazz, en mettant en avant les cuivres. Le groupe a sorti deux albums au Sénégal, qui contiennent des titres originaux en majorité, avec quelques reprises de morceaux africains réarrangés. Sur son dernier album intitulé ''Jambaar'', Gestu Groupe a invité Cheikh Lô et l’Orchestra Baobab sur deux titres.

Conny Schneider accompagne aussi des artistes de styles différents dans leurs enregistrements. Avec une belle présence scénique, elle a le don de communiquer avec d’autres musiciens et le public.

Elle a enregistré plusieurs titres avec le chanteur camerounais Jean-Louis Mbé. Grâce à l'un de ses morceaux, ils ont gagné le Beyond Music Creativity Award, un prix parrainé par Tina Turner. Cette même équipe a récemment produit un titre pour le CD ‘’Earth Choir Kids’’ avec le chanteur allemand Reinhard Horn qui a été présenté en Allemagne l’année passée. Le projet vise les enfants et parle du changement climatique.

Madame Schneider fait aussi des shows en solo, en marge d'événements grandioses, et livre des prestations dans des écoles et des hôtels. Elle joue dans des cabarets cirques en Europe et à l'occasion de festivals de musique. Elle est souvent invitée à faire part de ses talents dans des spectacles avec d’autres acrobates de cirque.

Parlant de ses projets, elle annonce : ''J’ai actuellement un nouveau trio avec lequel nous travaillons sur un spectacle complet qui mélange musique live afro, soul, jazz avec trapèze, en intégrant une histoire, un fil conducteur.'' L'artiste allemande a effectué plusieurs voyages au cours de sa carrière. Revenant sur son choix de s’établir au Sénégal, elle a salué l’esprit plutôt ouvert des musiciens et le fait que, dit-elle, ''c’est une plateforme où des artistes de beaucoup de pays différents sont installés''.