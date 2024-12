Le Conseil départemental de Kolda a été convié, le samedi 28 décembre, en réunion, dans le cadre d’une session ordinaire. Et après étude de toute la documentation, le montant du budget prévisionnel de cette année 2025 a été arrêté à 524 438 000 F CFA.

Le budget 2025 du Conseil départemental de Kolda s’élève à 524 438 000 F CFA. Le fonctionnement se taille la part du lion avec 384 millions et 139 millions F CFA destinés à l’investissement. Le budget a été voté ce week-end, à l’unanimité, par les conseillers.

La santé et la coopération sont au cœur des priorités pour booster le développement au niveau du département de Kolda.

Ce budget, dit-on, reflète une répartition stratégique visant à répondre aux enjeux majeurs du département. Une part significative, soit 40 % du budget d’investissement, est allouée au secteur de la santé. Cette somme permettra notamment de soutenir l’hôpital régional de Kolda, qui constitue une priorité pour cette nouvelle année budgétaire.

Lors de cette session, le Conseil départemental de Kolda a mis en avant une autre priorité majeure pour 2025 : la coopération décentralisée. À en croire le président du conseil départemental, le professeur Moussa Baldé, cette année sera celle de l’ouverture et des partenariats internationaux. ‘’Nous avons déjà entamé des discussions avec des partenaires au Maroc et aux États-Unis pour renforcer nos capacités et répondre efficacement aux défis de notre département’’, a-t-il fait savoir.

NFALY MANSALY