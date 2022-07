En ces temps de campagne, tous les prétextes semblent bons, pour le président de la République, de revenir sur ses réalisations et annoncer d’autres projets.

L’opération de charme du président de la République se poursuit envers le tout nouveau département de Keur Massar. Hier en Conseil des ministres, le chef de l’État a demandé à son gouvernement ‘’d’accélérer l’exécution des projets sectoriels initiés dans le département de Keur Massar, circonscription qui doit bénéficier, à court terme, d’infrastructures socio-économiques d’envergure, pour asseoir le bien-être des populations des communes concernées’’. Cette annonce fait suite à la réalisation et à la mise en service, il y a quelques jours, de l’autopont dont le gouvernement se félicite encore.

Dans la même veine, le président Sall a fait un clin d’œil aux populations de Rufisque, en demandant au ministre de l’Environnement et du Développement durable ‘’d’accentuer les actions de lutte contre l’érosion côtière le long du littoral du département de Rufisque’’. Il s’est, dans le même ordre d’idées, réjoui des efforts d’amélioration du cadre de vie des populations et de la résilience côtière de Saint-Louis.

À propos toujours de la vieille ville où il était récemment pour inaugurer le nouvel aérodrome tant chahuté, le président de la République a félicité le ministre du Tourisme, des Transports aériens et le gouvernement tchèque pour la qualité des travaux de cette ‘’infrastructure majeure, dont la montée en puissance des activités, en liaison avec celles d’Air Sénégal SA, est essentielle pour la relance du secteur du tourisme’’, a-t-il estimé, non sans se réjouir également d’avoir posé la première pierre de l’hôpital de niveau 4 de Saint-Louis.

Par ailleurs, loin de ces centres urbains, Macky Sall a également réservé une bonne partie de sa communication au monde rural, en rappelant notamment la place primordiale qu’il accorde au secteur hydraulique dans les politiques publiques. ‘’Le chef de l’État, souligne le communiqué, a demandé aux ministres en charge de l’Eau, des Finances, du Plan et de la Coopération de veiller au financement innovant et durable du secteur, afin de promouvoir l’accès universel rapide des populations à l’eau potable, à travers l’intensification notable des réalisations du PUDC, du Puma et de la Sones’’.

Il a insisté sur ‘’l’impératif d’amplifier, dans une optique d’inclusion, le déploiement national du programme de branchements sociaux ; d’assurer une gestion consensuelle et partenariale de l’hydraulique rurale…’’.

Amélioration du pouvoir d’achat et stabilité des prix

Selon le communiqué, ‘’le chef de l’État a particulièrement insisté sur les mesures d’’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs et des ménages, mais aussi sur la nécessité de poursuivre les efforts budgétaires consentis, pour subventionner l’énergie et assurer la stabilité durable des prix des produits essentiels sur l’ensemble du territoire national’’. Il a aussi demandé au ministre de l’Enseignement supérieur ‘’de veiller, en relation avec les autorités universitaires et les représentants des étudiants’’, à la mise en place ‘’des conditions d’un dialogue social, indispensable pour un déroulement apaisé du calendrier académique’’.

Outre l’hydraulique et l’enseignement supérieur, le chef de l’État a aussi invité le ministre des Pêches à poursuivre les concertations avec l’ensemble des acteurs, ‘’pour finaliser un projet de plan consensuel de relance de la pêche artisanale, qui sera examiné et validé prochainement, lors d’un Conseil présidentiel.

HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La fin du bail d’Aminata Mbengue Ndiaye et Cie Alors que tous les esprits semblent tourner vers les élections législatives, le président de la République Macky Sall, lui, pense déjà aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales, dont le mandat est arrivé à expiration. En Conseil des ministres, hier, le gouvernement a adopté le projet de décret fixant la date du scrutin pour le renouvellement du mandat des hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental. Il a, dans le même sens, été adopté le projet de décret portant convocation du collège électoral pour le renouvellement du mandat des hauts conseillers à élire au scrutin majoritaire départemental. Selon la loi organique 2016-24 du 14 juillet 2016, le Haut Conseil des collectivités territoriales comprend 150 membres investis pour un mandat de cinq ans. Quatre-vingts membres sont élus au suffrage indirect, selon les modalités définies par le Code électoral, soixante-dix membres sont nommés par le président de la République.

MOR AMAR