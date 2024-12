Conseil des ministres UEMOA

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Dr Abdourahmane Sarr, et son collègue Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, ont pris part, vendredi dernier, à Bamako, au Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Au titre de la Commission de l’UEMOA, selon une note, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de budget de l’Union pour l’exercice 2025, le rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale décembre 2024, les perspectives à moyen terme ainsi que la recommandation relative aux perspectives économiques et financières des États membres de l’UEMOA au titre de la période 2025-2029.

Le Conseil a également adopté les projets de règlement portant collectif budgétaire au titre de l’exercice 2024 et celui portant adoption du Guide méthodologique définissant les modalités d’élaboration et de calcul de l’Indice harmonisé des prix à la consommation au sein des États membres de l’UEMOA, avec une nouvelle année de base 2023 (IHPC base 100 en 2023). Au titre de la BCEAO, le Conseil a examiné et adopté le projet de règlement relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA.