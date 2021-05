Dans un communiqué reçu hier à EnQuête, le ministère du Pétrole et des Energies, annonce avoir démarré, par le biais du Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL), le processus d’élaboration de la stratégie nationale du contenu local. C’est dans ce cadre qu’a été organisée une journée de consultation du secteur privé sénégalais, mardi dernier à Dakar. ‘’Cette journée marque le début de la phase diagnostic des capacités des entreprises sénégalaises à saisir les opportunités du contenu local.

Plusieurs objectifs sont poursuivis à travers cette rencontre. Il s’agit d’initier des échanges avec les acteurs présents sur le contenu local au Sénégal, mais aussi de susciter de nouveaux intérêts et programmer de nouvelles rencontres’’, indique-t-on dans la note. Ainsi, plus de 70 personnes venues d’horizons divers ont pris part à cette importante rencontre qui sera suivie de visites d’entreprises et d’entretiens individuels avec les acteurs du monde de l’entreprise.

...En outre, ‘’le Sénégal se fixe comme objectif d’atteindre 50% de contenu local à l’horizon 2030. Autrement dit, il s’agit de permettre aux entreprises sénégalaises de capter 50% des activités pétrolières et gazières. Pour y arriver, la stratégie nationale de contenu local permettra de disposer de plusieurs leviers dont le fonds d’appui au développement du contenu local (FADCL). Grâce au FADCL, les capacités financières et techniques des entreprises seront renforcées pour leur permettre de faire face aux exigences du secteur des hydrocarbures’’, d’après la note.

Aussi, selon la Loi, rappelle-t-on, « le contenu local dans le secteur des hydrocarbures renvoie à l’ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l’utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d’œuvre, de la technologie et du capital nationaux dans toute la chaine de valeur de l’industrie pétrolière et gazière’’. Par ailleurs, il revient au Secrétariat Technique (ST) du Comité national de Suivi du Contenu local (CNSCL) d’élaborer le document de stratégie du contenu local. Le ST et le CNSCL, quant à eux, sont des organes mis en place à travers les décrets d’application de la Loi sur le Contenu local, votée en 2019 pour accompagner le développement du Contenu local.