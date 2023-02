La Corée du Sud a signé avec la Gambie, la Guinée et le Sénégal ‘’une lettre d’intention’’ pour les aider à atteindre l’autosuffisance en riz, a constaté l’APS, vendredi, à Dakar. La ‘’lettre’’ a été signée par l’Administration coréenne de développement rural (RDA), le Projet coréen pour l’agriculture internationale (Kopia) et l’ambassade de la Corée du Sud au Sénégal, en marge d’un symposium international sur ‘’La semence de riz pour l’Afrique’’. ‘’Le Sénégal a déjà un programme national d’autosuffisance en riz, mais avec cette coopération, nous pensons pouvoir bénéficier de l’expertise coréenne pour l’atteinte de cet objectif dans les meilleurs délais’’, a expliqué Momar Talla Seck, le directeur général de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra).

Le partenariat scellé par le biais de la ‘’lettre d’intention’’ va ‘’renforcer la collaboration entre le Sénégal’’, la RDA et le Kopia, a-t-il ajouté. L’ambassadeur de la Corée du Sud au Sénégal, Ji-joon Kim, assure que le symposium va permettre de partager ‘’les politiques stratégiques’’ de chacun des pays concernés en matière de culture du riz. ‘’Il va également permettre d’échanger sur la production et la distribution en Afrique de semences de variétés de riz à haut rendement’’, a-t-il ajouté. Ji-joon Kim affirme que l’objectif du symposium est également d’‘’étendre les activités du centre Kopia Sénégal aux Républiques de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau’’.

Un réseau de production de semences de riz de qualité sera mis en place dans sept pays, dont le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, selon l’ambassadeur de la Corée du Sud. Le directeur général de l’Isra souligne, pour sa part, que l’expérience sud-coréenne montre qu’‘’en utilisant l’eau de surface et l’eau souterraine, avec une maîtrise du système d’irrigation, nous pouvons parvenir à une autosuffisance en riz’’. Momar Talla Seck estime qu’il faut, pour ce faire, avoir des ‘’variétés de très bonne qualité’’. Cela va permettre, selon lui, de ‘’cultiver durant toute l’année et [de] ne pas seulement se limiter à la saison hivernale’’.