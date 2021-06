L’Italie constitue un des principaux partenaires au développement du Sénégal et contribue à la mise en œuvre du Programme d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) pour un montant de 45 millions d’euros (environ 30 milliards de francs CFA) sur la période 2019-2021. Les principaux secteurs couverts sont l’agriculture, le privé, l’emploi, la famille, l’enfance, le genre, la formation professionnelle et l’éducation.

‘’Ces domaines embrassent le développement rural, l’appui au secteur privé et au développement économique local, la protection sociale, le genre et l’éducation. S’agissant des modes d’intervention, ils concernent aussi bien les subventions aux projets/programmes que les emprunts à des conditions préférentielles’’, explique le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Amadou Hott, qui s’exprimait hier, lors de la revue annuelle conjointe du programme de coopération Italie-Sénégal, a indiqué que les résultats de la revue permettront également d’alimenter les réflexions en cours sur la formulation du futur Programme-Pays qui doit tenir compte de l’impératif de relancer l’économie nationale post-Covid-19.