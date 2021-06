Coopération Sénégal-Japon

L’Etat du Japon a construit, au profit du Sénégal, 194 nouvelles salles de classe. Elles sont réparties dans 24 collèges de Thiès, Kaolack et Fatick. Ce soutien entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, ‘’qui a procédé à la coupure symbolique du ruban et au dévoilement de la plaque à Ndianda, dans la commune de Nguéniène (département de Mbour), a salué l’exemplarité de la coopération entre le Sénégal et le Japon’’, lit-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. Lors de la même cérémonie, l’ambassadeur du Japon au Sénégal, qui accompagnait M. Talla, a expliqué que ces réalisations concernent la deuxième tranche de ce projet autour de l’éducation. Elle a nécessité une enveloppe de 6,7 milliards F CFA.

Selon Tatsuo Arai, ‘’l’engagement de son pays au côté du gouvernement sénégalais se justifie par le fait que l’éducation est le socle le plus sûr sur lequel il est possible de bâtir une société durable et résiliente’’. Le Sénégal en est bien conscient. ‘’Ces infrastructures vont permettre de maintenir les élèves dans leur terroir, afin de les préserver de la tyrannie des déplacements pénibles et coûteux pour poursuivre leurs études.

Nous voulons rester en cohérence avec les objectifs du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet), un des piliers du Plan Sénégal émergent (PSE), référentiel de notre politique de développement économique, social, culturel et environnemental’’, a dit Mamadou Talla, selon la note. Par ailleurs, le collège d’Enseignement moyen de Ndianda, réceptionné hier, a coûté 190 318 385 F CFA. Il comprend huit salles de classe, un bloc administratif, un bloc d’hygiène de huit box répartis entre garçons et filles, avec une approche inclusive et un mur de clôture de 400 m linéaires.