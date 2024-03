Officier à la retraite, le colonel Abdoul Aziz Ndaw s’est reconverti dans les questions de sécurité nationale et transnationale qu’il analyse dans des publications. La dernière en date, ‘’Sahel, terre des conflits’’, est éditée par L’Harmattan. Dans cet entretien avec ‘’EnQuête’’, l’ancien haut commandant en second de la gendarmerie nationale explique les causes, défis et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélien. Il évoque particulièrement les périls qui guettent le Sénégal, tout en se disant optimiste pour le pays.