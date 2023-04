Quelle claque ! Distancé dans la course au titre, le Real Madrid a renversé et humilié le Barça au Camp Nou. Défaits 0-1 à l'aller, les Merengues se sont imposés 4-0. Avec un grand Benzema, auteur d'un triplé et d'une passe décisive.

Real Madrid – Osasuna sera donc l’affiche de cette finale de Coupe du Roi édition 2022-23. Battu en Liga il y a à peine trois semaines dans ce même Camp Nou, pour quasiment sceller la course au titre, le Real Madrid voulait sa revanche. Il l’a eu. Et pas qu’un peu. C’est le printemps. La saison préférée des Merengues, qui peuvent toujours rêver à un doublé Copa-Ligue des champions d’ici le mois de juin.

Lewandowski échoue…

Dans une rencontre plus intéressante que la première manche, on croit d’abord voir le même scénario qu’au Bernabéu. Une équipe à domicile davantage à son aise et des visiteurs, franchement peu inspirés, qui mènent au score. De ce premier acte, on retient surtout ce qui va faire la une des quotidiens pro-Barça jeudi matin : la main de David Alaba dans la surface non signalée (3e). Pour le reste, peu d’actions très dangereuses. Il y a bien ce gros sauvetage de Ronald Araujo devant Vinicius (12e) oui, mais surtout de la tension : Gavi et Vinicius tête contre tête, Eder Militao qui plante son genou dans les lombaires de Robert Lewandowski… Mais le tournant du match intervient à l’entrée des arrêts de jeu. Servi parfaitement par Baldé, Robert Lewandowski voit Thibaut Courtois se détendre magnifiquement. Dans la continuité, Vinicius part dans un rush et sert Karim Benzema sur la droite. Si intelligent, le Ballon d’Or remet en retrait pour le Brésilien. Et le sauvetage de Jules Koundé est insuffisant (0-1, 45e+1).

… Benzema implacable

Et pourtant, avant cette inspiration, le Français a du mal à se montrer et à aider les siens. Mais ce 1-0 va tout changer. Dès le retour des vestiaires, trouvé par Luka Modrić, Benzema trompe tranquillement Marc-André ter Stegen (0-2, 50e). Avec, à la base, une course sans ballon décisive de Rodrygo, qui emmène complètement Jules Koundé pour laisser le champ libre à KB9. 0-2, puis 0-3 avec ce penalty obtenu pour une faute bête de Franck Kessié sur Vinicius. Trop facile pour Benzema (0-3, 58e). Le Barça ne se relève absolument pas de ce début de seconde période catastrophique. Pire, après avoir raté le triplé quelques secondes plus tôt, Karim Benzema plante son troisième pion du soir, sur un service en double contact absolument dingue de Vinicius (0-4, 81e). Trois buts, une passe décisive, en étant un fantôme pendant 40 minutes. Monsieur Karim Benzema, déjà auteur d’un triplé en sept minutes dimanche dernier.

La prestation monstrueuse du Français est en tout cas à des années lumières de celle de Robert Lewandowski. Dans son duel à distance, le Polonais a été incapable d’être décisif. Il a même montré une incapacité à sentir le jeu sur certaines séquences. A l’envers, à l’image d’un public qui se permet de scander des « Messi, Messi » dès la dixième minute dans une demi-finale retour de Coupe du Roi… Le fameux sens des priorités. Il n’y a pas qu’un Français qui a brillé au Camp Nou. Impossible de ne pas saluer l’exceptionnelle prestation d’Eduardo Camavinga. Aligné latéral gauche par Carlo Ancelotti, l’ancien Rennais n’a rien laissé à Raphinha. Lecture du jeu, interception, placement… L’international français a franchement épaté. Comment voulez-vous que Didier Deschamps fasse autrement après ce genre de prestations ?

Oui, le Barça sera certainement champion. Mais cette fessée fera clairement tâche dans cette saison pour Xavi et les siens.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Araujo, Koundé, M. Alonso (E. Garcia, 66e), A. Baldé – Busquets, S. Roberto, Kessié (Fati, 59e) – Gavi, Raphinha (F. Torres, 66e), Lewandowski. Entraîneur : Xavi.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Kroos, Modric (Tchouaméni, 87e), Valverde – Rodrygo (Asensio, 73e), Vinicius (Ceballos, 86e), Benzema (Nacho, 89e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.