Crise alimentaire

Un nombre record de 18,6 millions de personnes ont actuellement besoin d’une aide alimentaire en Afrique de l’Ouest selon le Réseau de prévention des crises alimentaires. Alors qu’une action humanitaire urgente et immédiate est nécessaire pour protéger les populations vulnérables, la nouvelle publication de la Banque mondiale et de la FAO apporte un nouvel éclairage sur les défis et les opportunités associés à des phénomènes de long terme de plus en plus prégnants : le changement climatique, la croissance démographique, l’urbanisation, l’évolution des habitudes de consommation et les progrès technologiques. Ainsi, le Plan-directeur pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest identifie trois domaines d’intervention prioritaires au niveau régional, dont la mise en œuvre simultanée est essentielle pour fournir à la population une alimentation suffisante, abordable et nutritive à moyen et long terme.

Il s’agit du renforcement de la base productive du système alimentaire, en promouvant une agriculture climato-intelligente au niveau des exploitations et des paysages ; la promotion d’un environnement favorable au développement de la chaîne de valeur intra régionale et à la facilitation des échanges commerciaux ; et l’amélioration de l’architecture régionale de gestion des risques et des outils d’aide à la décision à l’intention des agriculteurs.

Les conclusions du rapport ont été conjointement adoptées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles et le Programme de recherche du CGIAR sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire.