En cette Journée mondiale du logement prévue le premier lundi de chaque mois d’octobre, l’Association pour la défense des locataires du Sénégal (ADLS) a adressé hier une lettre au président de la République pour attirer son attention sur une problématique cruciale qui touche de nombreux concitoyens, à savoir le déficit de logements sociaux et la cherté des loyers dans notre pays. La crise du logement, selon le document reçu, est devenue alarmante, car de plus en plus de familles peinent à trouver un logement décent à un prix abordable. Les inégalités se creusent et de nombreuses personnes se voient contraintes de choisir entre se loger et subvenir à leurs besoins fondamentaux. Cette situation n'est pas seulement un problème économique, mais également une question de dignité humaine.

‘’Malgré toutes les politiques de logements sociaux entreprises par vos prédécesseurs, le problème reste entier à cause d’assiettes foncières indisponibles et d’un manque de transparence dans le mode d’attribution, ce qui aggrave la situation. Les demandes sont en constante augmentation, tandis que l'offre reste largement insuffisante. Les projets de construction stagnent, souvent en raison de lourdeurs administratives, de budgets limités ou d'un manque de volonté politique. Pourtant, le droit à un logement décent est fondamental et doit être garanti pour tous. Sachant compter sur votre détermination à faire avancer le Sénégal, l’ADLS vous encourage à mettre en place des mesures audacieuses pour remédier à cette crise. Cela pourrait inclure la simplification des procédures de construction, l'augmentation des financements alloués aux projets de logements sociaux et l'encouragement de partenariats public-privé pour stimuler la création de nouvelles unités de logement.

Il est également essentiel d'encadrer le marché locatif afin de protéger les locataires face à l'augmentation incessante des prix des loyers. La mise en place de plafonds de loyer dans les zones les plus tendues et un soutien accru aux bailleurs qui accepteraient de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs sont des actions indispensables pour rétablir un équilibre sur ce marché. Tout ceci en attendant d’arriver à la digitalisation complète du secteur de l’immobilier’’, lit-on dans la lettre. D’après celle-ci, il est temps, pour le chef de l’État, d’agir avec détermination et de ‘’s’engager à garantir un accès au logement pour tous, car c'est un pilier de notre société’’.