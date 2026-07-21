En séjour au Sénégal du 16 au 18 juillet 2026, Cheikh Ould Khairy a présidé une cérémonie religieuse à la salle de l’Unité africaine du Cices. Des disciples de la Fayda Tidjaniya, venus du Sénégal, de pays voisins et de la diaspora, ont pris part à cette rencontre consacrée aux enseignements de Cheikh Ibrahima Niass.

Cheikh Ould Khairy a effectué sa deuxième visite officielle à Dakar, à l’invitation de la jeunesse Al Khairy, avec l’appui de plusieurs dahiras du Sénégal et de l’étranger. Son séjour, organisé du 16 au 18 juillet 2026, a été marqué par une grande cérémonie religieuse, vendredi, à la salle de l’Unité africaine du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Des milliers de disciples de la Fayda Tidjaniya ont participé à cette rencontre.

Certains sont venus de différentes régions du Sénégal, de pays limitrophes, mais également d’autres continents. Présenté par ses disciples comme un descendant du prophète Mohammed et un héritier spirituel de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, Cheikh Ould Khairy était à la tête d’une importante délégation composée de dignitaires religieux, de membres de sa famille et de représentants de l’administration mauritanienne.

Dans son intervention, le guide religieux a rappelé plusieurs enseignements de Cheikh Ibrahima Niass. Il a particulièrement insisté sur la crainte de Dieu, qu’il considère comme l’un des fondements de la Fayda Tidjaniya, ainsi que sur l’accomplissement de bonnes œuvres. Selon lui, ces principes doivent guider le comportement des fidèles et leur permettre de rester fidèles à la voie tracée par le fondateur de Médina Baye. Plusieurs responsables religieux et disciples, sénégalais comme étrangers, se sont ensuite succédé au pupitre pour témoigner de leur attachement au guide mauritanien et saluer sa présence à Dakar.

« Le séjour de Cheikh Ould Khairy au Sénégal est une miséricorde pour le pays. Dieu seul sait combien sa présence nous est bénéfique », a déclaré un participant. Un autre fidèle estime que cette visite représente également « une source de grâce et d’épanouissement » pour les disciples. Au cours de la cérémonie, plusieurs intervenants ont évoqué la relation spirituelle entre Cheikh Ould Khairy et Cheikh Ibrahima Niass. Ils voient dans le guide mauritanien l’un des continuateurs de l’enseignement de Baye Niass et accordent, à ce titre, une importance particulière à ses déplacements au Sénégal.

Les participants ont également rappelé une parole attribuée à Cheikh Ibrahima Niass sur la valeur spirituelle de ses visites à ses disciples. S’appuyant sur cet enseignement, certains ont présenté le séjour de Cheikh Ould Khairy comme un moment de renouvellement de leur engagement religieux. La rencontre s’est achevée par des prières formulées par le guide religieux en faveur du Sénégal, de la communauté musulmane et de la paix dans le monde.