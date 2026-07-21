La célébration nationale de la Journée mondiale de la population se tiendra cette année dans la région de Diourbel. Prévues les 22 et 23 juillet entre les communes de Diourbel et de Lambaye, les activités porteront sur le thème : « Investir davantage dans le capital humain et l’autonomisation des jeunes pour concrétiser leurs aspirations au Sénégal ». Selon le directeur du Capital humain, Dr Alassane Ndiaye, le choix de Diourbel s’explique par les importants défis démographiques et sociaux auxquels la région est confrontée.

Avec plus de deux millions d’habitants, elle serait la troisième région la plus peuplée du Sénégal, derrière Dakar et Thiès. La région se caractérise également par un fort taux de natalité, une migration importante ainsi que des difficultés persistantes en matière d’emploi, de formation et d’accès aux diplômes. Sur le plan scolaire, Diourbel occuperait le 13e rang sur les 14 régions du pays, a indiqué Dr Ndiaye. Elle enregistrerait aussi une forte prévalence des violences basées sur le genre. Le responsable a également fait état d’un indicateur de 53 % dans les domaines de l’emploi et de la formation, sans davantage de précisions. L’indice de développement humain de la région serait, quant à lui, de 46 %, contre une moyenne nationale de 54,3 %.

...Dr Alassane Ndiaye a précisé que le thème retenu cette année est national. Ce choix s’explique, selon lui, par la nécessité de mieux prendre en compte les réalités locales, les orientations proposées au niveau international ne correspondant pas toujours aux préoccupations propres au Sénégal. À Diourbel, les échanges devront notamment porter sur les difficultés socioculturelles, sanitaires, éducatives et économiques qui limitent les perspectives offertes aux jeunes.

Les organisateurs veulent ainsi mettre l’accent sur le développement du capital humain et l’autonomisation de cette frange de la population. Le programme comprend des ateliers scientifiques, des panels ainsi qu’une cérémonie officielle. Les conclusions et recommandations issues des travaux seront transmises aux autorités compétentes. « Notre rôle est de tout faire pour qu’il y ait des avancées dans ce secteur au niveau national », a déclaré Dr Ndiaye. Il a ajouté que les services concernés étaient chargés d’identifier les difficultés, d’alerter les pouvoirs publics et de leur soumettre des recommandations, le suivi relevant ensuite des autorités de tutelle.